তৃণমূল সাংসদ মহুয়ার স্বস্তি, রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

তৃণমূল সাংসদ মহুয়ার স্বস্তি, রক্ষাকবচ হাইকোর্টের
রক্ষাকবচ দিলেও বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছেন, তৃণমূল সাংসদ যদি তদন্তে সহযোগিতা না করেন তাহলে অবিলম্বে সেটা যেন আদালতের সামনে আনা হয় ৷
Published : July 21, 2026 at 1:07 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: মহুয়া মৈত্রকে আইনি রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মঙ্গলবার নির্দেশে জানিয়েছেন, 28 জুন হোগলবেড়িয়া থানায় (করিমপুর) যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে পুলিশ তার তদন্ত যেমন করছে, চালিয়ে যাবে ।
তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে 14 অগস্ট বেলা 3টের সময় হাজিরা দিতে হবে থানায় । তার জন্য পুলিশকে নতুন করে কোনও নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই । আপাতত মহুয়ার বিরুদ্ধে কোনওরকম কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না 5 অক্টোবর পর্যন্ত । যদি তিনি তদন্তে সহযোগিতা না করেন, তাহলে অবিলম্বে সেটা আদালতের নজরে আনতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।
মহুয়ার উপর যাতে ডিম ছোড়া না হয়, তার জন্য পুলিশ, প্রশাসনকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । এদিন শুনানিতে আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য সাংসদের পক্ষে বলেন, "হিন্দু-মুসলিম উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ । কিন্ত তিনি কোথাও এই ধরনের মন্তব্য করেননি । অবিলম্বে সুরক্ষা দেওয়া হোক । আর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হোক । কারণ বর্তমানে পার্লামেন্টে অধিবেশন চলছে ।"
অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, "মহুয়া মৈত্রের করা অভিযোগ থেকেই দেখা যাচ্ছে একটা নির্মীয়মাণ বাড়ির দখল নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে । অন্তত চারবার নোটিশ দেওয়ার সত্ত্বেও তিনি হাজিরা দেননি । নির্মীয়মাণ নয়, ওই বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকতেন । সুরক্ষা কবচের আর্জি জানিয়েছেন ঠিক আছে । কিন্তু তদন্তে সহযোগিতা করুন । তিনি করিমপুরে থাকেন বলে জানিয়েছেন । হোগলবেড়িয়া থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ।"
প্রত্যুত্তরে বিচারপতি বলেন, "মহুয়া মৈত্র তদন্তে সহযোগিতা করতে ইছুক । এটা আদালতের কাছে স্পষ্ট । কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হোক আদালতও চায় না । মহুয়া আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য বলেন, "বিএনএসএস 35(3) ধারায় মহুয়া মৈত্র সুরক্ষা পেতে পারেন । তবে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিলে অসুবিধা নেই । 3 জুলাই থেকে তাঁকে একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে । তিনি বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন । পার্লামেন্টে বর্তমানে সেশন চলছে । 13 অগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সেশন রয়েছে । 14 অগস্টের আগে রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব নয় ।"