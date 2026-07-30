অভিষেকের বিরুদ্ধে কতগুলি এফআইআর জানাতে নির্দেশ, হাইকোর্টে স্বস্তি সাংসদের
কলকাতা হাইকোর্টে ফের স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : July 30, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: আপাতত স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানা, কালীতলা থানা ও বিষ্ণুপুর থানায় যে এফআইআর দায়ের হয়েছে সেগুলিতে আপাতত 6 অগস্ট পর্যন্ত পুলিশকে কোনও কড়া পদক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
পাশাপাশি আগামী 6 অগস্ট পরবর্তী শুনানির দিন অভিষেকের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত যতগুলি এফআইআর দায়ের হয়েছে, তার তালিকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন থানায় ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে ৷ পুলিশ সেগুলিকে এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করেছে ৷ এই আবহে সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ ও এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে মামলা করেছিলেন অভিষেক ৷ সেই মামলাতে এদিন সাময়িক সুরক্ষাকবচ দিয়েছে আদালত।
মামলার সওয়াল-জবাব
- রাজ্যের পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু: এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয় ৷ কারণ, এখানে সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ চাওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু আলাদা আলাদা অভিযোগে সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ দেওয়া যায় না ৷ সুপ্রিম কোর্টের একাধিক নির্দেশ রয়েছে এই মর্মে ৷
- বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ না দেওয়া গেলেও তিন-চারটি এফআইআর নিয়ে এই মামলার শুনানি করা যেতে পারে ৷
- অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু: সেক্ষেত্রে কোন এফআইআর নিয়ে শুনানি করা হবে, সেটা স্পষ্ট করা হোক ৷
- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণ: এর আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই হাইকোর্টেই 17 টি এফআইআর নিয়ে একসঙ্গে মামলা করেছিলেন ৷ 2021 সালে নির্বাচনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ৷ একই ভাবে গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর পর একের পর এক অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷