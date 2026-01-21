চন্দ্রকোনায় বিরোধী দলনেতার কনভয়ে হামলা, হাইকোর্টে রক্ষাকবচ শুভেন্দুর

চন্দ্রকোনায় বিরোধী দলনেতার কনভয়ে হামলা, হাইকোর্টে রক্ষাকবচ শুভেন্দুর
গত 10 জানুয়ারি রাতে চন্দ্রকোনায় বিরোধী দলনেতার কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটে ৷ এই মামলায় আদালতে রক্ষাকবচ পেলেন শুভেন্দু ৷
Published : January 21, 2026 at 2:14 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় তাঁর কনভয়ে হামলার ঘটনায় 29 জানুয়ারি পর্যন্ত শুভেন্দুর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও কড়া পদক্ষেপ না করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
পাশাপাশি বুধবার এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷ শুভেন্দুর সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী সিএপিএফকেও রিপোর্ট জমার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ গত 10 জানুয়ারি, শনিবার রাতে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা রোড এলাকায় শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে ৷ তিনি পুরুলিয়া থেকে ফিরছিলেন ৷ পথে চন্দ্রকোনা রোডে বিরোধী দলনেতার গাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয় ।
অভিযোগ, পুলিশের সামনেই লাঠি-বাঁশ নিয়ে হামলা চালান তৃণমূল কর্মীরা । পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়েই শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর গাড়িতে হামলা চালিয়েছে বলে শুভেন্দুর অভিযোগ । এর প্রতিবাদে দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা চন্দ্রকোনা রোড পুলিশ ফাঁড়িতে অবস্থান বিক্ষোভ করেন নন্দীগ্রামের এই বিজেপি বিধায়ক । এরপর রবিবার সকালে শুভেন্দু জানান তিনি জেনারেল ডায়েরির (GD) রিসিভড কপি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন ।
ওই ঘটনায় তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ শুভেন্দুর । তাই সিবিআই তদন্তের দাবিতে গত 13 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার আবেদন জানান তিনি । মামলা দায়েরের অনুমতি দেন বিচারপতির শুভ্রা ঘোষ । সেই মামলার শুনানিতে এদিন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ না-করার নির্দেশ দেন বিচারপতি ৷
সূত্রের খবর, হামলার ঘটনার পরপরই শুভেন্দু অধিকারী ফোনে কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে । এরপর অমিতের মন্ত্রক ঘটনার রিপোর্ট তলব করে । বিরোধী দলনেতার অফিসের তরফের থেকে জানানো হয়েছে, হামলার সময়ের ভিডিয়ো ফুটেজ এবং যাবতীয় তথ্য প্রমাণ অমিত শাহের দফতরকে পাঠানো হচ্ছে । অন্যদিকে, গোটা ঘটনাকে 'সাজানো নাটক' এবং 'নিজেদের দলের কোন্দল' বলে পালটা তোপ দেগেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।
এই ঘটনায় পাল্টা শুভেন্দু অধিকারী বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ এমতাবস্থায় এদিন বিধানসভার বিরোধী দলনেতাকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা কবচ দেন বিচারপতি ৷ রাজ্যের আইনজীবীও আদালতে আশ্বাস দিয়েছেন বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা হবে না ৷ এর আগে গত বছরের 5 অগস্ট কোচবিহারে খাগড়াবাড়ি এলাকায় বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দুর কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটে ৷
তিনি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কোচবিহারের পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন ৷ বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে এই হামলা চালায় ৷ তাঁদের হাতে কালো পতাকা ছিল ৷ হামলার জেরে কনভয়ে থাকা কয়েকটি গাড়ির কাচ ভাঙে ৷ পুলিশের সামনেই শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলা চালানো হয়, কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল ৷