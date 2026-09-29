হাইকোর্টে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান
Milan Pradhan gets bail: আদালত জানিয়েছে, 20 অক্টোবর পর্যন্ত মিলন প্রধানের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে । 21 অক্টোবর তাঁকে হলদিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে ।
Published : September 29, 2026 at 12:13 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: জামিন পেলেন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান ৷ মঙ্গলবার তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । 10 হাজার টাকার দুটি ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে । তবে তাঁর মোবাইল নম্বর থানায় জমা রাখতে হবে । আদালত জানিয়েছে, 20 অক্টোবর পর্যন্ত মিলন প্রধানের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে । 21 অক্টোবর তাঁকে হলদিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে ।
কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে 2007 সালে মোট ছ'টি মামলা হয়েছিল ৷ দু'টি মামলা কাঁথি আদালতে এবং চারটি মামলা হলদিয়া আদালতে রয়েছে । এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ছিল । সেই মামলাতেই তাঁকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । 7 অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত ।
সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মিলন প্রধান ৷ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে । রাজ্য দেখাতে পারেনি যে, 2007 সালের পর একটা মামলাতেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি না । অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হলেও আদালত জানিয়েছে, এই সময়কালে প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে 10টা আর সন্ধে সাড়ে ন'টা থেকে 10.30টায় আইও ফোন করে কংগ্রেস প্রার্থীর সমস্ত খবর নেবেন ৷
এদিন শুনানিতে আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের পক্ষে সওয়াল করে বলেন, "নির্বাচনে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হোক । 6 এপ্রিল 2026-এ এসিজেএম কন্টাই এই মামলায় যখন প্রথম নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন মিলনের বিরুদ্ধে কোনও ওয়ারেন্ট ছিল না । এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিসন্ধি স্পষ্ট । আমরা এখন অন্তর্বর্তীকালীন জামিন চাইছি । যাতে নির্বাচনে লড়াই করতে পারি । রাকেশ সিং, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এর আগে নির্বাচনে জন্য জামিন মঞ্জুর করেছিল আদালত ।"
রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার তখন বলেন, "একজন ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণের অজুহাত দিয়ে আবেদন করতে পারে না । তিনি এই ধরনের সুযোগ নিতে পারেন না বলে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে ।" এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে মিলন মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রধান বিচারপতি বলেছেন জামিনের বেঞ্চে আবেদন করুন । এটা জামিন পাওয়ার উপযুক্ত মামলা ।"
দু'পক্ষের এই সওয়াল জবাব শোনার পর বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্যের কাছে জানতে চান, "কী প্রমাণ-নথি আছে আপানাদের কাছে ? কতজন অভিযুক্ত ছিল ?" রাজদীপ মজুমদার জানান, নন্দীগ্রামের মামলায় মোট 18 জন অভিযুক্ত ছিল । তখন বিচারপতির প্রশ্ন, "10 ফেব্রুয়ারি 2025-এ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পর কতজনের গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করেছে রাজ্য ? কখন থেকে পুলিশ ফের সক্রিয় হয়েছে ?" জবাবে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, "জুলাই মাসে একজন গ্রেফতার হয়েছে । তারপর মিলন প্রধান গ্রেফতার হয়েছেন ।" পাশাপাশি তিনি জানান, নির্বাচনে লড়াই করার জন্য কোনও প্রার্থীকে জেল থেকে ছাড়তে হবে এটা বাধ্যতামূলক নয় । নির্বাচনের প্রচারের নামে তিনি লোকাল লোকজনের সঙ্গে দেখা করবেন । তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করার সম্ভাবনা থাকে ।
যদিও এরপরও কংগ্রেস প্রার্থীর আইনজীবী বলেন, "আমি অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন জানাচ্ছি নির্বাচনের জন্য । কারণ ঠিক নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অন্তত 12 অক্টোবর পর্যন্ত জামিন দেওয়া হোক । প্রচার এবং নির্বাচনের দিন যাতে নিজের কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারেন মিলন প্রধান ।"
এরপরই তাঁর এই দাবি মেনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷