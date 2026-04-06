খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত বিজেপি নেতা রাকেশ সিং, ভোটে লড়তে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর আদালতে

বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতা রাকেশ সিংকে প্রার্থী হতে পারে ৷ তার অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল আদালত ৷ কলকাতা বন্দর এলাকায় তাঁর বিপরীতে ফিরহাদ হাকিম ৷

অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেল বিজেপি নেতা রাকেশ সিং
Published : April 6, 2026 at 3:51 PM IST

কলকাতা, 6 এপ্রিল: শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিংকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এক লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত ৷ এছাড়া স্থানীয় দু'জনকে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করতে হবে ৷

সোমবার একাধিক শর্ত সাপেক্ষে জামিনের এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ'র একক বেঞ্চ ৷ গত বছর অগস্টে মৌলালিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ পরে সে শিয়ালদা আদালত থেকে জামিন পেয়ে যায় ৷ গত অক্টোবরে খুনের চেষ্টার অভিযোগে তাকে ফের গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সেই মামলায় এতদিন জেলে ছিল রাকেশ ৷

অভিযুক্ত বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের অন্তর্বর্তী জামিন (ইটিভি ভারত)

এছাড়া হেয়ার স্টিট থানা এলাকায় একটি বাড়ি দখলের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়ায় গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিল রাকেশ সিং ৷ বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত তার আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন ৷

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতা বন্দর কেন্দ্র থেকে বিজেপি রাকেশ সিংকে প্রার্থী করতে পারে ৷ এই আসনটিতেই বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা বাকি রয়েছে ৷ এদিনের নির্দেশে আদালত জানিয়েছে, জামিনের আবেদনকারী রাকেশ সিং 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে ৷ তবে রাকেশ সিংকে কলকাতা বন্দর বিধানসভা এলাকার মধ্যেই থাকতে হবে ৷ সে শুধু মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য বা রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাতের কারণে এলাকা ছেড়ে বেরতে পারবে ৷

এছাড়া ভোটগণনার দিন 4 মে নিজের বিধানসভা এলাকা থেকে বেরতে পারবে রাকেশ সিং ৷ প্রচারের সময় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে চলতে হবে তাকে ৷ বিচারপতি কৌশিক চন্দ'র একক বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, যদি রাকেশ সিং ভোটে লড়ার টিকিট না-পায় তাহলে পুলিশ এই জামিন বাতিলের আর্জি জানাতে পারবে ৷ এই মামলার পরবর্তী শুনানি 6 মে ৷

গত বছরের 28 অগস্ট কলকাতার মৌলালিতে প্রদেশ কংগ্রেস দফতর বিধান ভবনে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ৷ প্রদেশ কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে ঢুকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ছবিতে কালি লাগানো থেকে কংগ্রেসের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা- সব মিলিয়ে তাণ্ডবের ঘটনা ঘটেছিল ৷ এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে ৷ রাকেশ সিং তার সমর্থকদের নেতৃত্বে এই পরিকল্পিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে ৷

ঘটনার পর সে পালিয়ে গিয়েছিলেন ৷ রাকেশের ছেলেকেও গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ঘটনার সাতদিন পর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পরে জামিন পেয়ে যায় বিজেপি নেতা ৷

গত অক্টোবরে আরেকটি ঘটনায় পুলিশ তাকে ফের গ্রেফতার করে ৷ কসবা থানা এলাকায় একটি বহুতল আবাসনে বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের একটি ফ্ল্যাট আছে ৷ ওই বহুতলের অন্য একটি ফ্ল্যাট জবরদখল করে রেখেছিল বিজেপি নেতা ৷ অক্টবরের শেষ দিকে রাকেশের জবরদখল করা ফ্ল্যাটটি থেকে জিনিসপত্র সরাতে যান ফ্ল্যাটের মালিক চন্দু খাঁ ৷

সেই সময় রাকেশ তার দলবল নিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালায় ৷ অভিযোগ, রাকেশের সঙ্গীদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল ৷ রাকেশ সিং, তার ছেলে ও মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বন্দুকের বাঁট, ছুরির মতো ধারালো দিয়ে চড়াও হয় বলে অভিযোগ ৷ অভিযুক্ত রাকেশ সিং, তার ছেলে ও মেয়েকে গ্রেফতার করে কসবা থানার পুলিশ ৷ হামলায় জখম হন ফ্ল্যাটের মালিক চন্দু খাঁ ও তাঁর ছেলে সপ্তর্ষি খাঁ ৷ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ এই মামলায় রাকেশ সিং জেলবন্দি ছিল ৷ খুনের হুমকির অভিযোগে বিএনএস-এর 109 ধারায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

এদিকে কলকাতা বন্দর (পোর্ট) এলাকা থেকে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন রাকেশ সিং। এই বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া বাকি সব জায়গার প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপি ৷ রাকেশ সিং যেহেতু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য জামিন চাইছেন, তাই তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত ৷

সম্পাদকের পছন্দ

