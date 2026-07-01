শর্তসাপেক্ষে আদালতে জামিন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের

শর্তসাপেক্ষে আদালতে জামিন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের
ফ্ল্যাট জবরদখল করে রাখার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ বুধবার জামিন পেলেন তিনি ৷
Published : July 1, 2026 at 4:24 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: শর্তসাপেক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে জামিন পেলেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ সল্টলেকে জোর করে বাড়ি দখল করে রাখার অভিযোগে তাকে 3 জুন গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ সেই মামলাতে এদিন বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে ৷
জামিন পেলেও এই মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত বিধাননগর ও কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না তৃণমূল নেতা ৷ জয়প্রকাশ মজুমদারকে নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে ৷ তদন্তকারী আধিকারিককে তাঁকে একটি ফোন নম্বর দিয়ে রাখতে হবে।
জয়প্রকাশ মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত 14 বছর ধরে তিনি সল্টলেকের একটি ফ্ল্যাট বেআইনি ভাবে দখল করে রেখেছেন ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর কয়েকদিন আগে তাঁর ফ্ল্যাটের সামনে জড়ো হয়ে কয়েক জন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের কাউকে কাউকে মারধরও করেন জয়প্রকাশ ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ৷ সেখান থেকেই তাঁকে প্রথমে আটক করে পুলিশ ৷ পরে গ্রেফতার করা হয় ৷
2012 সালে ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন জয়প্রকাশ ৷ 2015 সালে সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ৷ তারপর আর নতুন করে কোনও চুক্তি করেননি তিনি ৷ পুরনো চুক্তির নবীকরণও করা হয়নি ৷ তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেননি বাড়ি মালিক ৷ অভিযোগ, বেআইনি ভাবে ফ্ল্যাটটি দখল করে রেখেছিলেন তৃণমূল নেতা ৷
বিধাননগর এলাকার ওই বাড়িটির মালিক আরতি রায়চৌধুরী ৷ অভিযোগ, জয়প্রকাশদের তিনি আইনি নোটিসও ধরিয়েছিলেন ৷ উঠে যেতে বলেছিলেন তাঁর ফ্ল্যাট থেকে ৷ কিন্তু জয়প্রকাশ বা তাঁর পরিবারের কেউ কর্ণপাত করেননি ৷ উল্টে আরতিকে কটূক্তি করেন এবং হুমকি দেন তৃণমূল নেতা ৷
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেছে বিজেপি। সেই আবহে কিছু দিন আগে কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে চড়াও হয়েছিলেন মালিক ৷ জয়প্রকাশ বাড়িতে ছিলেন না ৷ তাঁর স্ত্রীকে ফ্ল্যাটটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয় ৷ আরতি জয়প্রকাশের স্ত্রীকে থাপ্পড়ও মারেন বলে অভিযোগ ৷ তারপর ফের তাঁরা ফ্ল্যাটে জড়ো হন ৷ বচসার মধ্যেই জয়প্রকাশকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷