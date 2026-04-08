সব মামলায় জামিন মঞ্জুর সুদীপ্ত সেনের, ভোটের আগে জেলমুক্তি সারদাকর্তার !

সব মামলায় জামিন মঞ্জুর সুদীপ্ত সেনের, ভোটের আগে জেলমুক্তি সারদাকর্তার !
সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে মূল অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেনের জামিন মঞ্জুর করল আদালত ৷ কিন্তু বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে হাইকোর্ট ৷
Published : April 8, 2026 at 4:04 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেন ৷ 13 বছর কারাবাসের পর সব মামলায় জামিন পেলেন তিনি ৷ বুধবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ রায়ে রাজ্য পুলিশের হাতে থাকা দু'টি মামলায় জামিন পেয়েছেন সারদার কর্ণধার ৷ ফলে তাঁর জেল থেকে বেরনোয় আর কোনও আইনি বাধা রইল না ৷ অর্থাৎ ভোটের আগেই জেলমুক্তি সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির প্রধান অভিযুক্তের ৷
আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংবিধানের 21 নম্বর ধারা অনুযায়ী দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকারের দাবি অগ্রাহ্য করা যায় না ৷ সুদীপ্ত সেনকে যে সব ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাতে যতদিন জেলে থাকার কথা, তার দ্বিগুণ সময় তিনি জেলে কাটিয়েছেন ৷ একদিকে বিচারে ক্রমাগত দেরি হয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে সুদীপ্ত সেনকে জেলে রাখা হয়েছে ৷ এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ৷ সারদা চিটফান্ড মামলায় মূল অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেনের শারীরিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ৷ তাই শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে ৷
আদালতের শর্ত
সুদীপ্ত সেনকে নিম্ন আদালতের কাছে তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে ৷ তবে আদালতের অনুমতি ছাড়া রাজ্যের বাইরে যেতে পারবেন না তিনি ৷ বারাসত থানার ওসিকে তাঁর বাড়ির স্থায়ী ঠিকানা জানাতে হবে ৷ নতুন করে কোনও জালিয়াতি হতে পারে, এই ধরনের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না সুদীপ্ত ৷ কোনও সাক্ষীকে প্রভাবিত করা চলবে না ৷ তদন্তকারী আধিকারিককে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে রাখতে হবে ৷ 24 ঘণ্টা মোবাইল অন রাখতে হবে ৷ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে ৷ মাসে একবার বারাসত থানার ওসিকে রিপোর্ট দিতে হবে ৷
সম্ভবত আগামিকাল জেল থেকে ছাড়া পাবেন রাজ্যে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে প্রধান অভিযুক্ত সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেন ৷ গতকাল বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি শেষ হয় ৷
7 এপ্রিল শেষ শুনানিতে মামলাকারী সুদীপ্ত সেনের আইনজীবী বলেন, "তাঁর বিরুদ্ধে 389টি মামলা হয়েছিল ৷ 2013 সালের 27 এপ্রিল তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বিধাননগর থানার মামলায় ৷ সিবিআই মোট 76টি মামলা হাতে নেয় ৷ তারা সব মিলিয়ে চারটে এফআইআর দায়ের করে ৷ বাকিগুলিতে রাজ্য পুলিশ চার্জশিট পেশ করে ৷ সেই চার মামলায় জামিন পেয়ে গিয়েছেন সুদীপ্ত সেন ৷ জামিনের জন্য বন্ড জমা দিয়েছেন ৷ এখন রাজ্য পুলিশের হাতে থাকা 308টি মামলার 2টোর জন্য তিনি আটকে রয়েছেন ৷ বারাসত থানায় দায়ের হওয়া দু'টি মামলায় এখনও তাঁর জামিন হয়নি ৷"
আইনজীবী জানান, বারাসত থানার একটি মামলায় নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ 2024 সালে সেই নথির সন্ধান পাওয়া যায় ৷ একথা শুনে বিচারপতি সিবিআই-কে বলেন, "সিবিআই ট্রায়াল কবে শেষ করবে ? শুধু জামিন পেয়ে গিয়েছেন, সেটাই কি যথেষ্ট ? ট্রায়াল করানোর কোনও দায় সিবিআই-এর নেই ? তাহলে কেন আটকে রাখা হবে ?"
গতকাল এই মামলার রিপোর্ট দেখে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, "সারদার ন'টি বাংলো, একটি ফ্ল্যাট মাত্র 52 লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে ! এটা কে করেছে ? এত কম টাকায় কী করে বিক্রি হয় ? এই ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত জানতে হবে ৷" বিচারপতির প্রশ্ন, "কমিটি কী করছে ? 20 হাজার আবেদন নিয়ে বসে রয়েছে ৷ মাত্র 500 আবেদন খতিয়ে দেখেছে ৷"