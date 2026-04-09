নথি জাল করে আসামিকে জেল থেকে ছাড়িয়ে কারাগারে আইনজীবী !

নথি জাল করে আসামিকে জেল থেকে ছাড়িয়ে কারাগারে আইনজীবী !
খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা পেয়েছিল আসামি ৷ তাকে জামিন পাইয়ে দিতে নথি জাল করে জেলে আইনজীবী ৷ তিন বছর জেলমুক্তি ৷
Published : April 9, 2026 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড-প্রাপ্ত আসামিকে জামিন পাইয়ে দিতে নথি জাল করার অভিযোগ উঠেছিল এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে ৷ বিচার-পর্ব চলাকালীন কারাবাসে ছিলেন অভিযুক্ত ৷ তিন বছরেও মামলার নিষ্পত্তি হয়নি ৷ এই পুরো সময়টাই কারাগারে কাটিয়েছেন অভিযুক্ত আইনজীবী অরিন্দম রায় ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শর্ত সাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন ৷ সিআইডি এর তদন্ত যেমন করছিল, তেমনই চালিয়ে যাবে বলে নির্দেশে জানিয়েছেন তিনি ৷
আদালতের শর্ত, আইনজীবী তাঁর মোবাইল নম্বর তদন্তকারী আধিকারিককে জানিয়ে রাখবেন ৷ এছাড়া সাক্ষীদের প্রভাবিত করা চলবে না ৷ মামলাকারীর আইনজীবী মাজহার হোসেন চৌধুরী বলেন, "বিচারপতি ঘোষের পর্যবেক্ষণ, অরিন্দম রায় যে অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন, তার সর্বোচ্চ সাজা সাত বছর ৷ এর এক তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যে তিনি জেলে কাটিয়েছেন ৷ এই মামলায় প্রায় 80 জন সাক্ষী রয়েছেন ৷ এখনও তাঁদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদের কাজ শেষ হয়নি ৷ সিআইডি যেমন তদন্ত করছিল, তেমনই করবে ৷"
কোন পথে অপরাধ
2015 সালের 12 এপ্রিল মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানা এলাকার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে বোমাবাজির ঘটনায় আশরাফ শেখ নামে এক ব্যক্তিকে বোমা মেরে খুন করার অভিযোগ ওঠে লালু শেখ-সহ গ্রামের কয়েকজনের বিরুদ্ধে ৷ পরে এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় মূল অভিযুক্ত লালু শেখ ৷ কান্দি মহকুমা আদালত ধৃত লালুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় ৷
এদিকে লালু শেখের ছেলে বাবাকে জামিন পাইয়ে দিতে আইনজীবী অরিন্দম রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৷ অভিযোগ, আইনজীবী অরিন্দম মুর্শিদাবাদের কান্দি আদালতে ভুয়ো জামিনপত্র জমা দেন ৷ জামিন পাইয়ে দিতে হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের বেঞ্চের নির্দেশের 'ভুয়ো' কপি দেখিয়েছিলেন তিনি ৷ সেই জামিনপত্রের ভিত্তিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত লালু শেখকে জামিন দেন নিম্ন আদালতের বিচারক ৷
এর মধ্যে আশরাফ শেখ খুনের ঘটনার অন্য একটি মামলার শুনানি হয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির এজলাসে ৷ সিআইডি এই খুনের তদন্ত করছিল ৷ তাই বিচারপতি সিআইডি'র থেকে তদন্ত সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য জানতে চান ৷ তখনই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসে ৷
2023 সালের নভেম্বর মাসে ভুয়ো নথি দিয়ে জামিন পাইয়ে দেওয়ার জালিয়াতি জানাজানি হয়ে যায় ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই লালু শেখের ছেলেকে গ্রেফতার করে সিআইডি ৷ তাকে জেরা করে আইনজীবী অরিন্দম রায়ের নাম জানতে পারেন তদন্তকারীরা ৷ সিআইডি আরও জানতে পারে, অভিযুক্ত আইনজীবী কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস করেন ৷
কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অরিন্দম রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের বেঞ্চের নির্দেশের ভুয়ো কপি দেখিয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি লালু শেখকে নিম্ন আদালত থেকে জামিন পাইয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ কাটোয়া থেকে আইনজীবীকে গ্রেফতার করে সিআইডি-র তদন্তকারী দল ৷
কান্দি মহকুমা আদালত প্রথমে অভিযুক্ত আইনজীবীকে 14 দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয় । পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ এই ঘটনা জানতে পেরে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে নির্দেশ দেন ৷ সিআইডি তদন্তে করে পরে প্রমাণিত হয়, সম্পূর্ণ ভুয়ো নথি বানিয়ে আসামি লালু শেখকে জামিন পাইয়ে দিয়েছিলেন আইনজীবী অরিন্দম রায় ৷