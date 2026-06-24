অদিতির আগাম জামিন মঞ্জুর করল হাইকোর্ট, গ্রেফতারির আশঙ্কা দেবরাজের
হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি, কম দামে জমি হস্তান্তরের অভিযোগে গ্রেফতার হতে পারেন দেবরাজ চক্রবর্তী ৷ অদিতি মুন্সির আগাম জামিন মঞ্জুর করল আদালত ৷
Published : June 24, 2026 at 5:04 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ৷ তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সিকে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন দিয়েছেন বিচারপতি ৷ তাঁর চার মাসের শিশু সন্তান রয়েছে, সেই দিকটি মাথায় রেখে এই নির্দেশ ৷ তবে তাঁকে নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা রাখতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
এই দুজনের হয়ে আদালতে সওয়াল করেছিলেন সিপিএম নেতা তথা প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ আর সেই কারণে দলের অন্দরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে ৷ তবে তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর কাছে দল এবং পেশা এক নয় ৷ পেশাগত প্রয়োজনে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যদের হয়ে মামলা লড়তেই পারেন ৷ এতে সমস্যার কিছু নেই ৷
পাশাপাশি আদালতের আরও নির্দেশ অদিতি এখন বাগুইআটি থানা এলাকায় ঢুকতে পারবেন না ৷ এলাকার বাইরে থাকতে হবে প্রাক্তন বিধায়ককে ৷ কারণ বাগুইআটি থানা এলাকায় একাধিক সাক্ষী রয়েছে, যাঁদের তিনি প্রভাবিত করতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট ৷
এদিন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল (এএজি) আদালতে জানান, তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর 'ডিসি গ্লোবাল' সংস্থায় বিপুল পরিমাণে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে । বাজার মূল্যের থেকে কম দামে জমি হাতিয়ে নেওয়া হতো এই সংস্থার নামে ৷ 19 টি সম্পত্তি দেবরাজ চক্রবর্তীর নামে ছিল ৷ অদিতির নামে থাকা তিনটি সম্পত্তি বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়েছে পারিবারিক বন্ধুর হাতে ৷
তিনি দেবরাজ চক্রবর্তীকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলে আর্জি জানান ৷ বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নথি খতিয়ে দেখার পর দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ৷ দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, কালিম্পংয়ে পাঁচ একর জমি মাত্র ছ'হাজার টাকা প্রতি কাঠা দরে 18 লক্ষ টাকায় নিজের আত্মীয়কে দিয়ে দেন তিনি ৷ এই লেনদেন হয়েছে গত 23 ও 29 এপ্রিল বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে ৷ সবমিলিয়ে পরিস্থিতি যা তাতে হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে মামলায় দেবরাজের গ্রেফতারির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷