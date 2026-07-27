হাইকোর্টে স্বস্তি অনুব্রতর, ইটভাটা লুটের মামলায় আগাম জামিন মঞ্জুর

হাইকোর্টে স্বস্তি অনুব্রতর, ইটভাটা লুটের মামলায় আগাম জামিন মঞ্জুর
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শর্ত হিসাবে অনুব্রত মণ্ডলকে বলেছেন যে, তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে ।
Published : July 27, 2026 at 6:15 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: বীরভূমে ইটভাটা লুটের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের আগাম জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট । শর্ত সাপেক্ষে এদিন তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । শর্ত হিসাবে বীরভূমের কেষ্টকে বিচারপতি বলেছেন যে, তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে । ইটভাটা লুটের ঘটনায় যে এফআইআর দায়ের হয়েছিল, তাতে আগেই জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক অভিযুক্তের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি ।
এর আগে, সিউড়ি আদালত এই মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল । নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন অনুব্রত । সোমবার সেই আবেদনের শুনানিতে তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে হাইকোর্ট । এদিন আদালতে অনুব্রতর আইনজীবী জানান, এক সহ-অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই এই মামলায় আগাম জামিন পেয়েছেন । যদিও রাজ্যের আইনজীবী অনুব্রতর আগাম জামিনের আবেদন গ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন ।
উল্লেখ্য, 2021 সালের ইটভাটা লুট সংক্রান্ত একটি মামলায় সম্প্রতি অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল । ইটভাটা মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে FIR দায়ের হয় শান্তিনিকেতন থানায় । ঘটনার মূল অভিযোগকারী বোলপুরের ত্রিসুলাপট্টির বাসিন্দা শুভেন্দু মণ্ডল নামে এক ব্যবসায়ী, যিনি নিজেকে বিজেপি সমর্থক বলেও দাবি করেছেন । তিনি দীর্ঘ 35 বছর ধরে ওই এলাকায় ইটের ব্যবসা চালাচ্ছেন ।
ব্যবসায়ীর দাবি, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ফের সরকার গঠন করার পরেই তাঁর ওপর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেমে আসে । অভিযোগ, অনুব্রত মণ্ডলের সবুজ সংকেত পেয়ে কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন উপপ্রধান মামন শেখের নেতৃত্বে প্রায় 200 জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী শুভেন্দু মণ্ডলের ইটভাটায় চড়াও হয় । সেখানে ব্যাপক তাণ্ডব ও ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ এর পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত কর্মচারীদের বেধড়ক মারধর করে প্রায় 30 লক্ষ টাকার ইট লুট করে নিয়ে যাওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে । আরও অভিযোগ, ব্যবসায়ী ও তাঁর কর্মীদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে অনুব্রত মণ্ডল-সহ বেশকয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷