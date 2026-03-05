ডিএ-র দাবিতে 13 মার্চের ধর্মঘটে সামিল কলকাতা হাইকোর্টের সরকারি কর্মচারী পরিষদ
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 25 শতাংশ ডিএ মেটানো নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নিরুত্তাপ থাকার অভিযোগ ৷
Published : March 5, 2026 at 7:44 PM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বকেয়া মহার্ঘভাতার 25 শতাংশ এখনও মেটায়নি রাজ্য সরকার ৷ তার প্রতিবাদে আগামী 13 মার্চ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷ এবার সেই ধর্মঘটে সামিল হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের কর্মীরাও ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের সরকারি কর্মচারী পরিষদ ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে 'হাইকোর্ট বার লাইব্রেরি ক্লাবে'র সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়ে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত 5 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র 25 শতাংশ অবিলম্বে মেটাতে হবে সরকারকে ৷ অভিযোগ, সেই নির্দেশের পর একমাস পেরিয়ে গেলেও, বকেয় ডিএ-র 25 শতাংশ মেটানো নিয়ে কোনও হেলদোল নেই রাজ্য সরকারের ৷ তারই প্রতিবাদে এবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷
এ দিন কলকাতা হাইকোর্টের কর্মীদের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, "সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রর বেঞ্চ রাজ্যকে যে নির্দেশ দিয়েছিল, এখনও পর্যন্ত তার একটাও মানা হয়নি ৷ উলটে রাজ্যের পক্ষ থেকে ফের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পাশাপাশি, শীর্ষ আদালত মহার্ঘভাতা সমস্যার সমাধানে যে চার সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছিল সেই কমিটির ভূমিকা এখনও তেমন কিছু নজরে পড়েনি ৷"
উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট তার নির্দেশে বলেছিল, 6 মার্চের মধ্যে বৈঠক করে 31 মার্চের মধ্যে মহার্ঘভাতার প্রথম কিস্তির টাকা মেটাতে হবে ৷ সেই নির্দেশ লাগু করতে সরকার এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ করেছে হাইকোর্টের সরকারি কর্মচারী পরিষদ ৷
25 শতাংশ ডিএ মেটানোর নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কোনও উদ্যোগ না-নেওয়ায় আদালত অবমাননার মামলাও দায়ের করা হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷ সেই মামলার শুনানি এখনও চলছে ৷ এমনকি 26 ফেব্রুয়ারি কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অভিযান ঘোষণা করেছিল সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷
তবে, আদালত অবমাননার মামলায় ডিএ মেটানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের গঠন করা চার সদস্যের কমিটি জানিয়েছিল, তারা কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং 6 মার্চের মধ্যে আলোচনা করে বাকি বকেয়া ডিএ কীভাবে মেটানো হবে, তা নির্ধারণ করা হবে ৷ পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে বিশেষ কমিটি ও রাজ্য সরকারের 15 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট দেওয়ার কথা ৷
তবে অভিযোগ উঠেছে, কমিটি কোনও কাজ করছে না ৷ এমনকি সরকারও 25 শতাংশ ডিএ মেটানো নিয়ে উচ্চবাচ্য করছে না ৷ আর এর প্রতিবাদেই আগামী 13 মার্চ রাজ্য জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে ৷ যে ধর্মঘটে এবার সামিল হল কলকাতা হাইকোর্টের সরকারি কর্মচারী পরিষদ ৷