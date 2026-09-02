অভিষেকের সেবাশ্রয়ের অস্থায়ী নির্মাণ সরাতে মৌখিক নির্দেশ হাইকোর্টের, খরচ দিতে হবে তৃণমূলকে

অভিষেকের সেবাশ্রয়ের অস্থায়ী নির্মাণ সরাতে মৌখিক নির্দেশ হাইকোর্টের, খরচ দিতে হবে তৃণমূলকে
আবেদনকারীর দাবি, মেডিক্যাল কলেজের নামে ফলতার বিডিও অফিসের পাশের মাঠে অস্থায়ী নির্মাণ গড়ে তোলা হয়েছিল। শেষ ক্যাম্প হয়েছিল 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে।
Published : September 2, 2026 at 6:56 PM IST
কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: ফলতায় তৃণমুূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পের অস্থায়ী নির্মাণ সরিয়ে দিতে রাজ্যকে মৌখিক ভাবে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই খরচ দিতে হবে তৃণমূলকেই। এ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা আমিনুদ্দিন খান। সেই মামলায় অভিযোগ করা হয়, মেডিক্যাল কলেজের আদলে অস্থায়ী নির্মাণ গড়ে তোলা হয়েছিল। শেষ ক্যাম্প হয়েছিল 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু তারপরও টিনের শেড সরানো হয়নি।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে বুধবার মামলাটি ওঠে । রাজ্যের আইনজীবীকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলেন, "অস্থায়ী নির্মাণ সরিয়ে দিন। পুলিশকে ডেকে পাঠাব নাকি রাজ্য প্রশাসন পুলিশকে সরিয়ে দিতে বলবে।" । আগামী সপ্তাহে ফের মামলার শুনানি হতে পারে। মামলার আবেদনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটি ছিল । সেই প্রক্রিয়া আগে সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।
শুনানিতে কী কী হল
মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী নন্দিনী মিত্র আদালতকে জানান, গত জানুয়ারি মাসে ফলতা এলাকার একটি পার্কে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় থেকে সেখানে অস্থায়ী ছাউনির কাঠামো পড়ে রয়েছে । সেই কারণে পার্কটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পার্কটি ওই এলাকার ফুসফুসের মতো কাজ করে। তাই পার্কটিকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতেই হবে ।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তাপব্রত চক্রবর্তী জানতে চান, এটি কি একটি অস্থায়ী নির্মাণ ছিল ? জবাবে, আইনজীবী নন্দিনী মিত্র জানান, এটিকে অস্থায়ী কাঠামো হিসেবে তৈরি করার কথা ছিল । তবে ছবি থেকেই স্পষ্ট মেডিক্যাল কলেজের আদলে বানানো হয়েছে। বিচারপতি ফের জানতে চান, এটি কি একটি অস্থায়ী কাঠামো ? জবাবে নন্দিনী বলেন, "এটি এখন সম্পূর্ণ ব্যবহারের অযোগ্য। বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য কোনো সুবিধাই নেই।"
রাজ্য পক্ষের আইনজীবী জানান, এই অস্থায়ী কাঠামোটি আসলে অনেকটা একটি পাকা দালানের মত বিচারপতি বলেন, এখনই সরিয়ে ফেলুন। আপনাদের পুলিশ কোথায় ? আমরা কি তাদের আসতে বলব ? নাকি আপনিই তাদের এটি সরানোর পদক্ষেপ নিতে বলবেন ? আপনারা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন, সে বিষয়ে আমাদের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিন। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের আইনজীবী জানান, এটি সরানোর জন্য কিছু খরচের প্রয়োজন হবে। বিচারপতি বলেন, এই নির্মান যারা বানিয়েছিল খরচ তাদেরই বহন করা উচিত ।
আবেদনকারীর বক্তব্য
আবেদনকারী আমিনুদ্দিন খান নিজেও পেশায় আইনজীবী । তিনি জানান, খেলার মাঠ দখল করে বেআইনি ভাবে ওই নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলতার বিডিও অফিসের পাশে খেলার মাঠ ও উদ্যান দখল করে সেবাশ্রয়ের জন্য এই নির্মাণটি করা হয়েছিল। এখন বন্ধ সেবাশ্রয়ের কাজ । তারপরও বেআইনি ভাবে সেখানে নির্মাণগুলি রয়ে গিয়েছে। ওই নির্মাণ অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হোক।
মামলাকারীর আরও দাবি, ওই নির্মাণের জন্য স্থানীয় মানুষরা সমস্যায় পড়ছেন । মাঠে নিয়মিত স্থানীয় স্কুলের খেলাধুলা থেকে শুরু করে ক্রিকেট ও ফুটবল প্রতিযোগিতা হত । এখন সেসব বন্ধ । বিভিন্ন সরকারি বা সামাজিক অনুষ্ঠানও করা যাচ্ছে না। 2025 সালের জানুয়ারি এবং ডিসেম্বরে ক্যাম্প হয়েছিল। তারপর থেকে অস্থায়ী ছাউনি সেই ভাবেই রয়ে গিয়েছে।
এ বিষয়ে দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক, ডায়ামণ্ড হারবারের সাব ডিভিশনাল অফিসার-সহ রাজ্যের মুখ্য সচিবকেও চিঠি দিয়েছিলেন তিনি । 12 জুলাই চিঠি দেওয়া হলেও এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হন আমিনুদ্দিন ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা হয়েছে । তার মধ্যে আছে সেবাশ্রয় সংক্রান্ত মামলাও । অভিযোগ, উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি থেকে শুরু করে অন্য ব্যবস্থা না করেই এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল । মেডিক্যাল পড়ুয়াদের পরিষেবা দিতে বাধ্যও করা হয়েছিল । তার ফলে অনেকই ভুল চিকিৎসার শিকার হয়েছেন । এ সংক্রান্ত মামলায় অবশ্য আপাতত রক্ষাকবচ পেয়েছেন অভিষেক ।