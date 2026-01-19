কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে হুমায়ুনকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে আবেদনের অনুমতি হাইকোর্টের

কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে হুমায়ুনকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে আবেদনের অনুমতি হাইকোর্টের
প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক ৷ আবেদন মঞ্জুর হলে, খরচ বহন করতে হবে হুমায়ুন কবীরকেই ৷
Published : January 19, 2026 at 3:38 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য আবেদন করতে পারবেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ সোমবার এমনটাই রায় দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ পাশাপাশি আদালত নির্দেশ দিয়েছে, হুমায়ুনের আবেদন 2 সপ্তাহের মধ্যে বিবেচনা করতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে ৷ আবেদন মঞ্জুর হলে, নিরাপত্তার যাবতীয় খরচ বিধায়ককেই বহন করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷
এ দিন আদালতে শুনানিতে হুমায়ুনের আইনজীবী শুভাশিস দাশগুপ্ত সওয়াল করেন, বেলডাঙায় 'বাবরি মসজিদ' তৈরির কথা ঘোষণার পর থেকেই নানাভাবে তাঁর মক্কেল তথা ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ হামলার পাশাপাশি, প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে তিনি মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের কাছে নিরাপত্তা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছে চিঠি দেন ৷
হুমায়ুনের আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, "আজকের দিন পর্যন্ত সেই আবেদনের কোনও সদুত্তর পুলিশ সুপারের অফিস থেকে আসেনি ৷ এমনকি নিরাপত্তা চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও চিঠি দিয়েছিলেন আমার মক্কেল ৷ সেখান থেকেও কোনও উত্তর না-মেলায়, কলকাতা হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করা হয়েছে ৷"
এ দিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে সওয়াল করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত ৷ তিনি বলেন, "নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ সিদ্ধান্ত নেবে ৷ আদালত সেই নির্দেশ দিক ৷ পুলিশ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে ৷" কেন্দ্রের তরফে আইনজীবী অনির্বাণ মিত্র বলেন, "নিরাপত্তা দেওয়ার এক্তিয়ার রাজ্যের ৷ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার ৷"
সবপক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ নির্দেশ বলেন, হুমায়ুন কবীর কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে আবেদন করতে পারবেন ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে 2 সপ্তাহের মধ্যে তা বিবেচনা করে জবাব দিতে হবে ৷ আর আবেদন মঞ্জুর হলে, হুমায়ুন কবীর 'ওয়াই' অথবা 'জেড', যে ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাবেন, তার পুরো খরচ তাঁকেই বহন করতে হবে ৷
উল্লেখ্য, গতবছরের শেষ কয়েকমাসে নানা বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের ৷ তাঁকে বেশ কয়েকবার শো-কজ করা হয় তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফে ৷ এরপর গত নভেম্বর মাসে হুমায়ুন ঘোষণা করেন বেলডাঙায় 'বাবরি' মসজিদ তৈরি করবেন তিনি ৷ সেই ঘোষণার পর তৃণমূল তাঁকে সতর্ক করেছিল ৷ তবে, তাতে গুরুত্ব দেননি হুমায়ুন ৷ এরপরেই বিধায়ককে সাসপেন্ড করে তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷
তারপর গত 6 ডিসেম্বর, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনেই বেলডাঙায় নয়া 'বাবরি' মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হুমায়ুন ৷ আর 22 ডিসেম্বর নিজের নতুন দল 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' ঘোষণা করেন তিনি ৷ অভিযোগ, তার আগে থেকেই ভরতপুরের বিধায়ককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল ৷ তারপরেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন ভরতপুরের বিধায়ক ৷