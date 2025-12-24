বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর জোড়া সভায় অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর জোড়া সভায় অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের
বঙ্গ বিজেপি'র অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সভা করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ ৷ তাই তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ তাঁকে সভার অনুমতি দিয়েছে আদালত ৷
Published : December 24, 2025 at 1:23 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে গঙ্গাসাগরে সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের নির্দেশ, সাত হাজার সমর্থক নিয়ে সভা করতে পারবেন তিনি ৷ সভায় 50টি মাইক্রোফোন এবং আটটি স্পিকার লাগানোয় ছাড়পত্র দিয়েছে আদালত ৷ এদিনই বেলা 12টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত এই সভা করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি ৷
অন্যদিকে, 28 ডিসেম্বর সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত ঝাড়গ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর সভার জন্য মহকুমাশাসককে অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট । বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বক্তব্য, মহকুমাশাসক পুলিশের থেকে ছাড়পত্র না-পাওয়ায় এখনও সভায় অনুমোদন দেননি বলে জানিয়েছেন ৷ আর পুলিশের সেই ছাড়পত্র বিবেচনার সময়সীমা 26 ডিসেম্বর ৷
এদিকে কলকাতা হাইকোর্টে আজই শীতের ছুটির আগের শেষ কাজের দিন ৷ ফলে যদি 26 ডিসেম্বর মহকুমাশাসকের ওই অনুমতি না-দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে মামলাকারীর আর কিছু করার থাকবে না ৷ কারণ হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ বসবে 29 ডিসেম্বর ৷ এমন পরিস্থিতিতে আদালত ওই অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷
গতকাল রাত 9.55 মিনিটে রাজ্য বিজেপি'র অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, 24 ডিসেম্বর সাগরে সভার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় । এসডিও চিঠিতে জানান, বর্তমানে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি চলছে ৷ ফলে এখন ওই জায়গায় সভার অনুমতি দেওয়া যাবে না ৷ চিঠিটিকে চ্যালেঞ্জ করে আজ সকালে আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়ের করেন শুভেন্দুর আইনজীবী ।
আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য এদিন বলেন, "কাল রাত 9.55 মিনিটে চিঠি দিয়ে জানানো হচ্ছে, সভা করা সম্ভব নয় ৷ গঙ্গাসাগর মেলা জানুয়ারি মাসে, আজ সভা আটকাতে সেই যুক্তি দিচ্ছে এসডিপিও ৷ সভার সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে, জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি হোক ৷ প্রয়োজনে বিরোধী দলনেতা অপেক্ষা করবেন ৷ গঙ্গাসাগরে যে পরিমাণ লোক হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী-সহ সমস্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা থাকেন, এখানে তার থেকে কম সংখ্যক লোক হবে ৷"
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মিটিং-মিছিলে অনুমতি দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্য পুলিশের ভূমিকায় আগে থেকে অসন্তুষ্ট বিচারপতি ৷ গত 22 ডিসেম্বর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ও স্বরাষ্ট্রসচিবের রিপোর্ট তলব করেন ৷