প্রথম ধাক্কা শুভেন্দুর সরকারের ! তিলজলায় বহুতল ভাঙার উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট

প্রথম ধাক্কা শুভেন্দুর সরকারের ! তিলজলায় বহুতল ভাঙার উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট
তিলজলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সম্পত্তি ভাঙায় অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : May 15, 2026 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 15 মে: আদালতে প্রথম ধাক্কা খেল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ তিলজলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বেআইনি সম্পত্তি ভাঙার উপর অন্তরবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত এই সম্পত্তি বুলডোজার দিয়ে ভাঙা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ পাশাপাশি ওই জায়গায় কোনও কারখানা চালানো যাবে না বলেও জানিয়েছে আদালত ৷
কলকাতা হাইকোর্টের আরও নির্দেশ, আইন অনুযায়ী পুরসভা ও পুলিশ বেআইনি নির্মান নিয়ে পদক্ষেপ করতে পারবে ৷ মামলার সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত বিবাদীপক্ষরা হলফনামা জমা দেবে ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 22 জুন ৷ রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি রাজা বাসু চৌধুরীর মন্তব্য, সমস্ত জায়গায় যেভাবে অবৈধ নির্মাণ চলছে তাতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ৷ এর একটা বিহিত হওয়া দরকার ৷ বিচারপতির মন্তব্যকে সমর্থন করেন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ৷
গত 12 মে তিলজলার একটি চামড়ার ব্যাগ তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে ৷ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দু’জনের মৃত্যু হয় ৷ রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ৷ এরপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, যে বহুতলে আগুন লেগেছিল, তা সম্পূর্ণ বেআইনি নির্মাণ ৷ এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর পরদিন বিকেলে তিলজলার ওই বহুতলে বুলডোজার নিয়ে হাজির কেএমসি ও কেএমডিএ-র আধিকারিকরা, সঙ্গে ডেমোলিশন স্কোয়াডও ৷ নীচ থেকে বুলডোজার দিয়ে আগুন লাগা বহুতলটি ভাঙার কাজ শুরু হয় ৷ পাশাপাশি উপরের অংশ থেকে ভাঙার কাজ আরম্ভ করে ডেমোলিশন স্কোয়াড ৷
এদিকে 50/1ডি /1 এই ঠিকানার বহুতলটি ভাঙার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ কারণ, বাড়ির মালিকের বক্তব্য এই নির্মাণ বৈধ ৷ এদিন মামলাকারীর পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচাৰ্য ৷
মামলাকারী পক্ষের সওয়াল
আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচাৰ্য বলেন, "ওখানে কোনও কারখানা ছিল না ৷ তিলজলায় 12 তারিখে আগুন লাগে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তা ভাঙা হচ্ছে ৷ এই ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে ৷ 13 তারিখে বেলা 11টায় সিট রিপোর্ট দেয় ৷ সেদিনই বিকেল 4টে থেকে ভাঙার কাজ শুরু হয় ৷"
এই ভবনটির নির্মাণ নিয়ে আইনজীবী আরও বলেন, "পুরসভার তরফে আবেদনকারীকে বিল্ডিং-এর জি প্লাস ওয়ান-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল ৷ তার পরের দু'টি তলার নির্মাণ ছিল অবৈধ ৷ পুরসভা আইনের 400 ধারা অনুযায়ী কোনও নির্মাণ ভাঙার আগে মালিককে নোটিশ দিতে হবে ৷ সেখানে নোটিশ দিয়ে বাড়ির মালিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি ৷ এছাড়াও 2025 সালের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের 142 অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে একটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছিল, সম্পত্তি ভাঙার ক্ষেত্রে কী কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে ৷ সেখানে উল্লেখ রয়েছে, নোটিশ দিতে হবে ৷ এক্ষেত্রে সেই নির্দেশিকা মানা হয়নি ৷ আমার মালিকানার নথি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷"