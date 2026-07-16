ETV Bharat / state

অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে স্বস্তি দিল হাইকোর্ট, মঙ্গল পর্যন্ত গ্রেফতারিতে 'না'

সুমিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সরকারি জমির ভুয়ো নথি তৈরি করে বিক্রি করেছেন। সেই টাকা সুমিতের হাত ঘুরে গিয়েছে অভিষেকের কাছে ৷

Abhishek PA Sumit Roy
সুমিত রায়কে আপাতত স্বস্তি দিল হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 জুলাই: আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না ৷ কলকাতা হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার মৌখিকভাবে এমনই আশ্বাস দিয়েছে।

এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটির শুনানির দিন ধার্য ছিল ৷ কিন্তু রথযাত্রার কারণে রাজ্যের আইনজীবীরা উপস্থিত থাকতে না পারায় শুনানি মুলতবি রাখার আবেদন জানানো হয়। পরবর্তী শুনানির দিন সোমবার ধার্য করা হয়েছে বলে হাইকোর্ট সূত্রের খবর। ফলে আপাতত কয়েকদিনের জন্য স্বস্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের। গ্রেফতার করা বা ওই ধরনের কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবেন না তদন্তকারীরা ৷

শালবনি থানা এলাকায় 50 একরেরও বেশি সরকারি জমি ভুয়ো নথি বানিয়ে দালাল মারফত বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ডেবরা থানা এলাকায় টাকার বিনিময়ে কয়েকজকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে নাম জড়িয়েছে তাঁর। দায়ের হয়েছে একাধিক এফআইআর। তাঁর খোঁজে কলকাতা-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশিও চালিয়েছে পুলিশ ৷ এমনকী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয় ৷ এরপরই গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টে মামলা করেন সুমিত। ইতিমধ্যে পুলিশ তাঁকে ফেরার বলে ঘোষণা করেছে। তাঁর নামে লুক আউট নোটিশও জারি করা হয় ৷

সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, শালবনবিতে 50 একরের বেশি জমির ভুয়ো নথি তৈরি করে বিক্রি করে দিয়েছেন। সেই সবটাই সরকারি জমি। সেই টাকা সুমিতের হাতে এসেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ তদন্ত করে বেশ কিছু ভুয়ো স্ট্যাম্প উদ্ধার করেছে বলেও জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ জানিয়েছেন, ওই সরকারি জমি কিছু ব্যাক্তি বিক্রি করে দিয়েছে। সুজয় হাজরা নামে এক ব্যাক্তি সেই জমি বিক্রির টাকা সুমিত রায়কে দিয়েছিল বলে খবর। যে টাকা সুমিতের হাত ঘুরে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিস পর্যন্ত পৌঁছেছিল বলে দাবি।

বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত গত 25 জুন রাজ্যকে কেস ডাইরি আদালতে আনতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরই বিচারপতি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য একাধিক বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। শেষে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আজকে মামলাটির শুনানি করবেন বলে জানান। কিন্তু রথযাত্রার জন্য বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনল না আদালত ৷

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE PA
SUMIT ROY ANTICIPATORY BAIL
HIGH COURT ANTICIPATORY BAIL
ABHISHEK PA SUMIT ROY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.