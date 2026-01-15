প্রাক্তন আমলা 'ডাকাত, চরিত্রহীন'! শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আপাতত কড়া পদক্ষেপ নয়, রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

প্রাক্তন আমলা 'ডাকাত, চরিত্রহীন'! শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আপাতত কড়া পদক্ষেপ নয়, রক্ষাকবচ হাইকোর্টের
মালদার চাঁচলে সভা করতে গিয়ে প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই মামলায় আপাতত রক্ষাকবচ পেলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷
Published : January 15, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ এই নির্দেশ দিয়েছেন ৷ একটি রাজনৈতিক সভা থেকে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে ৷
এই এফআইআরের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা ৷ সেই মামলায় এদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আপাতত কোনও কঠোর ব্যবস্থা না-নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তদন্তের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন হলে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ককে ভার্চুয়ালি হাজিরার জন্য ডাকতে পারবে পুলিশ ৷ এর মধ্যে তদন্ত যেমন চলছে, চলবে ৷ আগামী 6 ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি ৷
গত 2 জানুয়ারি মালদার চাঁচলের কলমবাগানে সভা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানে তিনি চড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ প্রাক্তন এই আমলাকে তিনি ডাকাত, লম্পট, চরিত্রহীন বলেন ৷
গত লোকসভা নির্বাচনে মালদা উত্তর কেন্দ্র থেকে ঘাসফুলের প্রার্থী হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এনিয়ে শুভেন্দু সভা থেকে বলেন, "প্রসূন একটা ডাকাত, লম্পট, চরিত্রহীন ৷ ইয়াসিনকে নিয়ে ও ভোট লুট করতে গিয়েছিল ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী রুখে দেয় ৷ ও এখনও সরকারি কোষাগার থেকে মাসে এক লাখ 20 হাজার টাকা মাইনে তোলে ৷ ওকেই আবার উত্তর মালদায় তৃণমূলের দলীয় পদে বসানো হয়েছে ৷" এনিয়ে রাতেই শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপর পুলিশ এফআইআর দায়ের করে ৷
বিরোধী দলনেতা এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে ওসি-কে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করানো হয়েছে ৷ সেই এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে আদালতে মামলা করেন শুভেন্দুর আইনজীবী ৷ উল্লেখ্য মালদা তৃণমূলের সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডিরেক্টরটের আইনি পরামর্শদাতা ৷ শুভেন্দুর অভিযোগ, প্রাক্তন আমলা থানার ওসির চেয়ারে বসে প্রভাব খাটাচ্ছেন ৷ এই অভিযোগ তুলে ভিডিয়ো ফুটেজ যুক্ত করে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷