উৎসবের মরশুম, দার্জিলিঙের 'গ্লেনারি'জ' পানশালা খোলার নির্দেশ হাইকোর্টের
আবগারি দফতরের নির্দেশে বন্ধ হয়েছিল গ্লেনারিজ পানশালা ৷ মেরি ক্রিসমাস ও নতুন বছরের মরশুমে পানশালা খুলে রাখার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল আদালত ৷
Published : December 24, 2025 at 4:31 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: ঐতিহ্যবাহী 'হোপ গ্লেনারি'জ'-এ আশার আলো ৷ দার্জিলিঙের এই শতবর্ষ প্রাচীন রেস্তোরাঁ-পাব খুলে রাখার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা সার্কিট বেঞ্চে এই মামলায় সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আপাতত 12 জানুয়ারি পর্যন্ত 'গ্লেনারি'জ' পানশাল খুলে রাখার অনুমতি দিয়েছেন ৷ আগামী 5 জানুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷
'গ্লেনারি'জ'-এর মালিক 'ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট'-এর আহ্বায়ক তথা জিটিএ'র সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড । ওইদিন সব পক্ষকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ হলফনামার ভিত্তিতে এই মামলার ফের শুনানি হবে ৷ স্বভাবত বড়দিনে উৎসবের মরশুমে দার্জিলিঙে আগত হাজার হাজার ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে এই খবর অত্যন্ত আনন্দের ৷
গত 9 ডিসেম্বর রাতে শৈলশহরের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজ পানশাল বন্ধ করে দেয় দার্জিলিং জেলা আবগারি বিভাগ ৷ সূত্রের খবর, পানশালার বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ রয়েছে ৷ সরকারি অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়া পানশালা চালানোর অভিযোগ উঠেছে গ্লেনারিজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্লেনারিজ পানশালায় অভিযান চালায় জেলা আবগারি বিভাগ ৷ নির্দিষ্ট নথি ও নিয়মবহির্ভূত কাজকর্মের অভিযোগে গ্লেনারিজ পানশালা ও লাইভ মিউজিক আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় পানশালা ৷ এই অভিযোগ আসলে রাজনৈতিক অভিসন্ধি বলে অভিযোগ করেন অজয় এডওয়ার্ড ।
'গ্লেনারি'জ'-এর তরফে আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, "গ্লেনারি'জ নিয়ে দু'টি মামলা হয় ৷ একটা ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য আপিল করেছিল ৷ আরেকটি সিঙ্গল বেঞ্চে ৷ একক বেঞ্চ বলেছিল, যে সমস্যাগুলির কথা বলা হয়েছে, সেসব ঠিক করে নেওয়া সম্ভব ৷ এর সঙ্গে আবগারি দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ওই পাব পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে ৷ কিন্তু আবগারি দফতর এখনও পরিদর্শন করেনি ৷ আজ বিচারপতি অমৃতা সিনহা বিষয়টি শোনেন ৷ তিনি আবগারি দফতরের পাব বন্ধ রাখার নির্দেশ কার্যকর হবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন ৷"