48 ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করুন ! পলাতক বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে শেষ সুযোগ দিল হাইকোর্ট
BDO Prashanta Barman Case: তাঁর বেতন বন্ধ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
Published : October 6, 2026 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: কোচবিহারের রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের জন্য সময় বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মঙ্গলবার আদালত বলেছে, প্রশান্ত বর্মনকে 48 ঘণ্টা সময় দেওয়া হচ্ছে ৷ এই সময়ের মধ্যেই পলাতক বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণ করার শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও তাঁর বেতন বন্ধ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
আদালত এদিন জানিয়েছে, 8 অক্টোবর বিকেল সাড়ে তিনটের মধ্যে রাজগঞ্জের পলাতক বিডিও প্রশান্ত বর্মনের পুলিশের কাছে হাজির হওয়ার শেষ সুযোগ । প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, এখনই তাঁর বেতন বন্ধ করতে হবে । তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে । আগামী 14 ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানিতে সিআইডিকে প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে ।
নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের মামলায় অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন ৷ তিনি বিডিও পদে থেকেও কী করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছেন, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি । তাঁর মতো লোককে এখনও সরকার কী করে বেতন দিচ্ছে, তাই নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করে আদালত । এরপরেই প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ের উল্লেখ করে বলেন, এমন অভিযুক্তের ক্ষেত্রে ফেরার থাকলে আদালত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিতে পারে । সেই সূত্রেই এদিন আদালত প্রশান্ত বর্মনের সম্পত্তি তালিকা করে বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছে ।
এর আগে, গত সেপ্টেম্বরের শুনানিতে পলাতক প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেফতার না করতে পারায় পুলিশের ভূমিকায় ফের অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট । নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে নাম জড়ালেও পুলিশ এখনও তাঁর নাগাল পায়নি ।
নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 72 ঘণ্টার মধ্যে বিধাননগর অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রশান্তকে আত্মসমর্পণ করতে হবে । সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রশান্ত বর্মন । কিন্তু শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখলেও আত্মসমর্পণ করেননি প্রশান্ত ৷
এর পরে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে তিনি গ্রেফতার হন নিউটাউনেই । কিন্তু জামিনে ছাড়া পেয়ে যান । তাঁকে গ্রেফতার করতে না-পারার রহস্য উদঘাটন করতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিল একটি বেসরকারি সংগঠন । সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট আপনার বেল খারিজ করে দিয়েছিল তো ? আপনি সুপ্রিম কোর্টেরও নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন ? আপনি তো খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি !"