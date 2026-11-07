SIR ট্রাইব্যুনাল ছাড়লেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, কী কারণ ?
Former Judge Resigns from SIR Tribunal: যাতায়াতের ধকল ও আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন শুরু করার ইচ্ছের কথা জানিয়ে পদত্যাগ প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর ৷
Published : November 7, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: এসআইআর ট্রাইব্যুনাল থেকে পদত্যাগ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷ ব্যক্তিগত কারণের কথা উল্লেখ করে ইতিমধ্যেই তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে ৷ এদিন প্রাক্তন বিচারপতি টেলিফোনে বলেন, "মূলত যাতায়াতের ধকল ৷ আর একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে এবার প্র্যাকটিস শুরু করতে চাই ৷"
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়াদের আবেদনের দ্রুত শুনানি ও নিষ্পত্তি করতে তৈরি করা হয়েছিল ট্রাইব্যুনাল ৷ মোট 19 জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠন করা হয়েছিল আপিল ট্রাইব্যুনাল ৷ কিন্তু, এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম প্রথমে ব্যক্তিগত কারণে ট্রাইব্যুনাল থেকে পদত্যাগ করেন ৷
পরে প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় যাতায়াতের ধকল সামলাতে পারছিলেন না-বলে পদত্যাগ করেন ৷ এবার পদত্যাগের তালিকায় নাম লেখালেন প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷ সব মিলিয়ে তিনজন প্রাক্তন বিচারপতি ট্রাইব্যুনাল থেকে সরে দাঁড়ালেন ৷
উল্লেখ্য, পালাবদলের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের জন্য যে উচ্চপর্যায়ের কমিশন গঠন করেছে, তার প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷ দুর্নীতির শিকার হওয়া সর্বস্তরের মানুষের জন্য এই কমিশনের দরজা খোলা রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে সুপার নিউমেরারি পদ তৈরি করে চাকরি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত বিগত রাজ্য সরকার নিয়েছিল, তা বাতিল করেছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷ এছাড়াও স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC)-এ নিয়োগ দুর্নীতির-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলা তাঁর বেঞ্চে এসেছিল শুনানির জন্য ৷ 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 19 জন প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল এসআইআর ট্রাইব্যুনাল
এসআইআর-এ নাম বাদ পড়া ভোটাররা যাতে তাঁদের নাম তুলতে পারেন, তার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তৈরি করা হয়েছিল এই ট্রাইব্যুনাল ৷
19 জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম : কলকাতা ও উত্তর 24 পরগনা (বিধানসভা অনুযায়ী) (পরবর্তীতে পদত্যাগ করেন)।
প্রাক্তন বিচারপতি প্রদীপ্ত রায়: উত্তর 24 পরগনা (বিধানসভা অনুযায়ী)
প্রাক্তন বিচারপতি তপেন সেন: পূর্ব মেদিনীপুর
প্রাক্তন বিচারপতি প্রণবকুমার দেব: কোচবিহার
প্রাক্তন বিচারপতি প্রভাত কুমার দে: পূর্ব বর্ধমান
প্রাক্তন বিচারপতি রঘুনাথ রায়: নদিয়া
প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার দশাধিকারী: হাওড়া
প্রাক্তন বিচারপতি দীপক সাহা রায়: দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার
প্রাক্তন বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী: পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম
প্রাক্তন বিচারপতি তৌফিক উদ্দিন: দক্ষিণ দিনাজপুর
প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়: মুর্শিদাবাদ (বিধানসভা অনুযায়ী) (পরবর্তী সময়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান)
প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু: মুর্শিদাবাদ (বিধানসভা অনুযায়ী) (ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন)
প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগ: দক্ষিণ 24 পরগনা
প্রাক্তন বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়: হুগলি
প্রাক্তন বিচারপতি মহম্মদ মুমতাজ খান: পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া
প্রাক্তন বিচারপতি মীর দারা শিকোহ: পশ্চিম বর্ধমান
প্রাক্তন বিচারপতি দেবী প্রসাদ দে: উত্তর দিনাজপুর
প্রাক্তন বিচারপতি মনোজিৎ মণ্ডল: বীরভূম
প্রাক্তন বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী: মালদা