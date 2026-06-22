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উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগে টালবাহানা নিয়ে এসএসসি-র ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য৷ 15 দিন সময় চাওয়া হয়৷ আগামী 8 জুলাই পরবর্তী শুনানি৷

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 6:23 PM IST

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কলকাতা, 22 জুন: উচ্চ প্রাথমিকে 2016 সালের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকায় বেজায় ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। শিক্ষা দফতরের গড়িমসিতে ঝুলে রয়েছে উচ্চ প্রাথমিকের 1241 জন প্রার্থীর নিয়োগ। কলকাতা হাইকোর্টের বারবার নির্দেশ সত্ত্বেও স্কুল সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারি এখনও সেই নির্দেশ পালন না করায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিচারপতি।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, ‘‘সেক্রেটারি কি আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন? তাঁর সময় নেই, তিনি ব্যস্ত মানুষ বলে আমরা তাঁকে ভার্চুয়ালি হাজির হয়ে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে অনুরোধ করলাম, তা সত্ত্বেও তিনি বছরের পর বছর ঘোরাচ্ছেন। তিনি কী ভাবছেন? দু’বছরের বেশি সময় ধরে এতগুলো ছেলেমেয়ে শুধুমাত্র আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করার কারণে ভবঘুরের মতো ঘুরছেন। কবে এই নির্দেশ পালন করবেন? না হলে আদালত অন্য পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে।’’

চাকরিপ্রার্থী সুশান্ত ঘোষের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

রাজ্যের নব নিযুক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতের কাছে আর্জি জানান, ‘‘মহামান্য আদালত অন্তত 15 দিন সময় দেওয়া হোক। এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা আমি করব আশ্বাস দিচ্ছি।’’ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ আগামী 8 জুলাই মামলাটি ফের শুনানির জন্য রেখেছেন।

1241 জনের জন্য 1177টি শূন্যপদ ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে আগেই জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি। গত মে মাসে কমিশনকে এদের কাউন্সেলিং করে আজ (22 জুন) আদালতে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এখনও আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি। তাতেই অত্যন্ত অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বিচারপতি।

এক চাকরিপ্রার্থী সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘‘শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের ঔদ্ধত্য, নিয়োগ না করার মানসিকতা, নিয়োগ বিলম্বিত করার চক্রান্তই মূল সমস্যা৷ 2024 সালের 28 অগস্ট আদালত নির্দেশ দিয়েছিল প্রায় 14 হাজার প্রার্থীকে নিয়োগ করার জন্য৷ সেই নির্দেশ পালন করা হয়৷ প্রায় প্রার্থীর কাউন্সেলিং করা হয়৷ 1241 জনের কাউন্সেলিং হয়নি৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সেই নিয়ে আদালত অবমাননার মামলা করা হয়৷ 2025 সালে আদালত জানায় যে ওই বছর 20 নভেম্বরের মধ্যে কাউন্সেলিং সম্পন্ন করতে হবে৷ কিন্তু তা করা হয়নি৷ এর পর আদালত রাজ্য়ের অ্য়াডভোকেট জেনারেলকে ডেকে পাঠায়৷ তার পরও কাউন্সেলিং না হওয়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি-সহ আরও কয়েকজন আধিকারিককে ডাকা হয়৷ তাঁদের বক্তব্য শোনা হয়৷ তাঁরা নির্দেশ কার্যকরের প্রতিশ্রুতি দেন৷’’

ওই চাকরিপ্রার্থীর আরও বক্তব্য, ‘‘ভোটের কারণে কিছু বিলম্বিত হয় প্রক্রিয়া৷ তার পর শিক্ষা দফতর আদালতে জানায় যে 1241 জনের জন্য 1177টি শূন্যপদ চিহ্নিত করা হয়েছে৷ কাউন্সেলিং দ্রুত শুরু করার আর্জিও জানানো হয়৷ আজ, সেই প্রক্রিয়া শেষ করে আদালতে জানানোর কথা ছিল৷ কিন্তু তারা এর মধ্যে কোনও কাজই করেনি৷’’

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CALCUTTA HIGH COURT
উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ
কলকাতা হাইকোর্ট
SCHOOL SERVICE COMMISSION
UPPER PRIMARY RECRUITMENT

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