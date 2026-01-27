হাইকোর্টে ফের স্বস্তি শুভেন্দুর, বাড়ল রক্ষাকবচের মেয়াদ

হাইকোর্টে ফের স্বস্তি শুভেন্দুর, বাড়ল রক্ষাকবচের মেয়াদ
Published : January 27, 2026 at 4:43 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তদন্তে স্থগিতাদেশ না-দিলেও বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ মঙ্গলবার নির্দেশে জানিয়েছেন, 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না ।
লোকসভা নির্বাচনের সময় বিরোধী দলনেতার কোলাঘাটের অফিসে পুলিশ হঠাৎ তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ৷ সেখানে বেআইনি কিছু মজুত করা হচ্ছে কি না তা জানতে এই অভিযান বলে পুলিশের তরফে দাবি করা হয় । পালটা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ ছিল, তাঁকে গ্রেফতার করার অছিলা খুঁজছে পুলিশ । তাই এই তল্লাশি ৷ যদিও তড়িঘড়ি ওই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ।
সে সময় বিচারপতি অমৃতা সিনহা মামলা শুনছিলেন ৷ তাই সেই মামলার তদন্তে স্থগিতাদেশ না-দিলেও বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন তিনি । সেই মামলাতেই আপাতত 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুরক্ষাকবচ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ । বর্তমানে মামলাটি ওই বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ শুনছে ৷ 20 ফেব্রুয়ারি ফের শুনানি হবে ওই মামলার ।
এর আগে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ কোলাঘাট থানায় করা স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন । 22 মে 2024 সালে করা এফআইআর-এর উপর 31 জানুয়ারি পর্যন্ত কড়া পদক্ষেপ না করার-নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ।
প্রসঙ্গত, রাজ্য পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর দায়ের করেছিল । কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট বিরোধী দলনেতাকে রক্ষাকবচ দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ আদালতের অনুমতি ছাড়া এফআইআর করতে পারছিল না । ফলে সেই সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করার অছিলা খুঁজছিল বলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ।
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় তাঁর কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছিল ৷ সেই ঘটনায় আগামী 29 জানুয়ারি পর্যন্ত শুভেন্দুর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও কড়া পদক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই মামলাও বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে বিচারাধীন ৷
এর আগে একটি রাজনৈতিক সভা থেকে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে ৷ ওই এফআইআরের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা ৷ সেই মামলায়ও শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আপাতত কোনও কঠোর ব্যবস্থা না-নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷