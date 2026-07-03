বিধায়কদের সই জাল মামলায় স্বস্তি অভিষেকের, বিপাকে তাঁর আপ্ত সহায়ক সুমিত

বিধায়কদের সই জাল মামলায় স্বস্তি অভিষেকের, বিপাকে তাঁর আপ্ত সহায়ক সুমিত
বিধায়কদের সই জাল মামলায় অভিষেকের রক্ষাকবচ বাড়াল হাইকোর্ট ৷ কিন্তু, তাঁর ফেরার আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের গ্রেফতারির আশঙ্কা বাড়ল ৷
Published : July 3, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: বিধায়কদের সই জাল সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একই সঙ্গে আরও বিপাকে অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় ৷ তাঁর আগাম জামিনের আবেদনের মামলা শুনলেনই না বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
শুক্রবার বিধানসভায় বিধায়কদের সই জাল মামলায় অভিযুক্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের জরুরি বেঞ্চ ৷ বিচারপতি জানিয়েছেন, যেহেতু বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চ এই মামলার বিস্তারিত শুনানি করেছে এবং তিনি বর্তমানে সার্কিট বেঞ্চে আছেন, তাই এই মামলায় 17 জুলাই পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষাকবচ বহাল থাকবে ৷ বিচারপতি কৌশিক চন্দ 14 জুলাই সার্কিট বেঞ্চ থেকে ফিরে আসার পর এই মামলার শুনানি করবেন ৷
গত 11 জুন এই মামলায় বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিআইডির সঙ্গে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিআইডি ৷ তবে তাঁকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না ৷ এদিন বিচারপতি কৌশিক চন্দ না থাকায় মামলাটি বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে ওঠে ৷ বিচারপতি অভিষেকের অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ বৃদ্ধি করেছেন 17 জুলাই পর্যন্ত ৷
অন্যদিকে, সমস্যা বাড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের ৷ এদিন তাঁর আগাম জামিনের আবেদনের মামলা শুনতে রাজি হলেন না বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ গত 25 জুন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চে এই মামলার শেষ শুনানি হয়েছিল ৷ এরপর বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকায় এই মামলার শুনানি আর হয়নি ৷
এদিন সকালে মামলাটি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে উল্লেখ করা হয় ৷ বিচারপতি বেলা দু'টোর সময় মামলার শুনানির সময় দিলেও শেষ পর্যন্ত এই মামলাটি শুনতে চাইলেন না ৷ তিনি জানিয়েছেন, রেগুলার বেঞ্চেই এই মামলার শুনানি হবে ৷ এখন তাঁর পক্ষে এই মামলা শোনা সম্ভব নয় ৷ স্বাভাবিক ভাবেই গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাইকোর্টে এসেও আপাতত সুরাহা মিলল না সুমিতের ৷
গত 21 জুন পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে সরকারি জমি বিক্রি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে ৷ যদিও তারপর থেকে তাঁর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ ইতিমধ্যে তাঁর নামে লুক-আউট নোটিশ জারি করেছে সিআইডি ৷ এদিকে বারবার আগাম জামিনের আবেদন জানালেও কোনও সুরাহা পাচ্ছেন না তিনি ৷
গত 25 জুন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে আগাম জামিনের আবেদন জানালে তিনি সুমিত রায়ের মামলায় রাজ্যকে রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷ এরপর গত 30 জুন কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলাটি ওঠে ৷ কিন্তু তিনিও মামলাটির শুনানি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন । আদালত সূত্রের খবর, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানান, এর আগে মামলাটির বিস্তারিত শুনানি বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে হয়েছে । তাই জরুরি ভিত্তিতে তিনি মামলাটি শুনতে চাননি ৷
এদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থানার মামলার পাশাপাশি ডেবরা থানাতেও তাঁর বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ গত 30 তারিখে ওই দুই মামলাতে অন্তর্বর্তী সুরক্ষার আবেদন জানিয়ে আদালতে জরুরি ভিত্তিতে মেনশন করা হলেও শুনানি হয়নি ৷ এরপর এদিনও বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে শুনানি হল না ৷ তাই যে কোনও সময় সুমিত রায়ের গ্রেফতারির আশঙ্কা রয়েছে ৷
শালবনি মামলায় অভিযোগ, সরকারি জমি বেআইনিভাবে বিক্রির একটি চক্রের সঙ্গে সুমিত রায়ের যোগ রয়েছে । অভিযোগকারীর দাবি, একটি জলের কারখানা গড়ে তোলার নামে প্রথমে দশ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল ৷ পরে তিনি জানতে পারেন, 50 একরেরও বেশি সরকারি জমি ভুয়ো নথি তৈরি করে বিক্রি করা হয়েছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, ওই জমি বিক্রির অর্থের একটি অংশ সুমিত রায়ের হাতে পৌঁছেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ।