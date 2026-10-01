মহুয়া মৈত্রর রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট

মহুয়া মৈত্রর রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট
Calcutta High Court on Mahua Moitra: 29 জানুয়ারি পর্যন্ত তৃণমূল সাংসদের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : October 1, 2026 at 12:30 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: কলকাতা হাইকোর্টে ফের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর । জুলাই মাসে একটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে বিতর্কিত মন্তব্য সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে সমন পাঠিয়েছিল হোগলবেড়িয়া থানা ।
পাশাপাশি নিজের সাংসদ এলাকায় বেআইনিভাবে বাড়ি দখলেরও অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে । সেই অভিযোগে ইতিমধ্যে করিমপুরে থানায় হাজিরাও দিয়েছেন মহুয়া ।
হোগলবেড়িয়া থানার সেই মামলায় 29 জানুয়ারি পর্যন্ত মহুয়া মৈত্রের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানো হল । বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে জানিয়েছেন, আগামী বছর 14 জানুয়ারি ফের শুনানি করা হবে এই মামলার । ইতিমধ্যে মামলাকারী মহুয়া মৈত্রকে সাপ্লিমেন্টারি হলফনামা দিয়ে নিজের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । পাশাপাশি তদন্ত যেমন চলছে তেমন চলবে ।
অন্যদিকে, মহুয়া মৈত্রকে নিজের সাংসদ এলাকায় ঘোরার জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও 16 সেপ্টেম্বর মহুয়া মৈত্র ফের আক্রান্ত হন নিজের লোকসভা কেন্দ্রে । তেহট্টতে নিজের পার্টি কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের পর বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তাঁকে ধরে বিক্ষোভ দেখায় ও ডিম ছোড়ে ।
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য 1 সেপ্টেম্বর মহুয়া মৈত্রর জন্য অতিরিক্ত দু'জন পুলিশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এসপি কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলাকে । সেই নির্দেশ 30 নভেম্বর পর্যন্ত বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । পাশাপাশি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ডিম ছোঁড়া নিয়ে যে জনস্বার্থ মামলা বিচারাধীন রয়েছে 27 নভেম্বর সেখানে হবে এই আবেদনের শুনানি ।