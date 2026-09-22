আমতলায় অভিষেকের পার্টি অফিস নিয়ে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

আমতলায় অভিষেকের পার্টি অফিস নিয়ে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
Abhishek Banerjee Amtala Office: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার অফিসে আপাতত কোনও ভাঙচুর চালানো যাবে না ৷ রক্ষাকবচ দিল আদালত ৷
Published : September 22, 2026 at 11:39 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর সংক্রান্ত মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ 30 নভেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ অর্থাৎ, আপাতত ওই জায়গায় কোনও ভাঙার কাজ করা যাবে না ৷
উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ (Leaps and Bounds) সংস্থার কাছ থেকে এই জায়গাটি ভাড়া নিয়েছিল ৷ গত 18 জুলাই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভার সেই সাংসদ কার্যালয়টি বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হয় ৷ অভিযোগ, দক্ষিণ 24 পরগনার আমতলায় অবস্থিত এই বহুতল দফতরটি বেআইনি নির্মাণ ৷ এর মালিকানায় অভিষেকের বাবা-মায়ের নাম রয়েছে ৷ জমিটি 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর নামে ৷ 507, 509, ও 512 নম্বর প্লটে ভাঙচুর করার পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা হয় মামলা ৷
মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে প্রবীণ আইনজীবী কিশোর দত্ত 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' কোম্পানির তরফে আদালতে সওয়াল করেন, একটি নোটিশ পাঠানোর এক-দু’দিনের মধ্যেই ভাঙার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছিল ৷ পাশাপাশি ওই নোটিশটি ছিল ‘অত্যন্ত অস্পষ্ট’ ৷
এর আগের শুনানিতে আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, মামলাকারী লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস 2017 সালে 507 দাগের আমতলার ওই সম্পত্তিটি কিনেছিল ৷ এই সম্পত্তি যখন কেনা হয়, তখন ওই স্থানে পাঁচতলা এবং সাতশো স্কোয়ার ফিটের বাড়ি ছিল ৷ স্থানীয় পঞ্চায়েতের অনুমতিতেই সেই নির্মাণ হয়েছিল ৷ জেলা প্রশাসন এই সম্পত্তি ভাঙার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনও নোটিশ দেয়নি বলে সওয়াল করেন আইনজীবী ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর সুশান্ত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি অভিষেকের আমতলার অফিস নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ আমতলায় দাগ নম্বর 509, 512-তে বেআইনি জায়গা দখল করে এই পার্টি অফিস গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ রাজ্যের বক্তব্য, ভাঙা হয়েছে 507 দাগ নম্বরের জমিতে ৷ এই জমি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর নয় ৷ মামলাটি আপাতত 26 নভেম্বর দুপুর 2টোয় শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ৷
ভাঙচুরের দিন আমতলায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে পুলিশ ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকরা ভিতর থেকে ল্যাপটপ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেন ৷ বাজেয়াপ্ত হওয়া সামগ্রী নিয়ে যেতে অনেকগুলি চটের ব্যাগও নিয়ে আসা হয় ৷ এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের ওই কার্যালয় থেকে উদ্ধার করা সামগ্রীর তালিকা এবং ভিডিওগ্রাফি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সহ হলফনামা দিতে রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷