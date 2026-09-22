ETV Bharat / state

আমতলায় অভিষেকের পার্টি অফিস নিয়ে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

Abhishek Banerjee Amtala Office: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার অফিসে আপাতত কোনও ভাঙচুর চালানো যাবে না ৷ রক্ষাকবচ দিল আদালত ৷

High Court
কলকাতা হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 11:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর সংক্রান্ত মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ 30 নভেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ অর্থাৎ, আপাতত ওই জায়গায় কোনও ভাঙার কাজ করা যাবে না ৷

উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ (Leaps and Bounds) সংস্থার কাছ থেকে এই জায়গাটি ভাড়া নিয়েছিল ৷ গত 18 জুলাই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভার সেই সাংসদ কার্যালয়টি বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হয় ৷ অভিযোগ, দক্ষিণ 24 পরগনার আমতলায় অবস্থিত এই বহুতল দফতরটি বেআইনি নির্মাণ ৷ এর মালিকানায় অভিষেকের বাবা-মায়ের নাম রয়েছে ৷ জমিটি 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর নামে ৷ 507, 509, ও 512 নম্বর প্লটে ভাঙচুর করার পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা হয় মামলা

মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে প্রবীণ আইনজীবী কিশোর দত্ত 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' কোম্পানির তরফে আদালতে সওয়াল করেন, একটি নোটিশ পাঠানোর এক-দু’দিনের মধ্যেই ভাঙার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছিল ৷ পাশাপাশি ওই নোটিশটি ছিল ‘অত্যন্ত অস্পষ্ট’ ৷

এর আগের শুনানিতে আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, মামলাকারী লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস 2017 সালে 507 দাগের আমতলার ওই সম্পত্তিটি কিনেছিল ৷ এই সম্পত্তি যখন কেনা হয়, তখন ওই স্থানে পাঁচতলা এবং সাতশো স্কোয়ার ফিটের বাড়ি ছিল ৷ স্থানীয় পঞ্চায়েতের অনুমতিতেই সেই নির্মাণ হয়েছিল ৷ জেলা প্রশাসন এই সম্পত্তি ভাঙার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনও নোটিশ দেয়নি বলে সওয়াল করেন আইনজীবী ৷

রাজ্যে পালাবদলের পর সুশান্ত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি অভিষেকের আমতলার অফিস নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ আমতলায় দাগ নম্বর 509, 512-তে বেআইনি জায়গা দখল করে এই পার্টি অফিস গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ রাজ্যের বক্তব্য, ভাঙা হয়েছে 507 দাগ নম্বরের জমিতে ৷ এই জমি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর নয় ৷ মামলাটি আপাতত 26 নভেম্বর দুপুর 2টোয় শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ৷

ভাঙচুরের দিন আমতলায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে পুলিশ ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকরা ভিতর থেকে ল্যাপটপ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেন ৷ বাজেয়াপ্ত হওয়া সামগ্রী নিয়ে যেতে অনেকগুলি চটের ব্যাগও নিয়ে আসা হয় ৷ এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের ওই কার্যালয় থেকে উদ্ধার করা সামগ্রীর তালিকা এবং ভিডিওগ্রাফি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সহ হলফনামা দিতে রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

TAGGED:

CAL HC ON ABHISHEK AMTALA OFFICE
ABHISHEK BANERJEE AMTALA OFFICE
অভিষেকের আমতলা অফিস ভাঙচুর
আমতলায় তৃণমূলের অফিস ভাঙচুর
ABHISHEK BANERJEE AMTALA OFFICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.