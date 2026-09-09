বাম নেতা লাহেক আলির অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়াল আদালত

বাম নেতা লাহেক আলির অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়াল আদালত
মা অসুস্থ থাকায় অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছিলেন সিপিআই(এম) নেতা লাহেক আলি ৷ সেই মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : September 9, 2026 at 2:24 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: বারুইপুরে নাবালিকা খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় গণপিটুনিতে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন সিপিআই(এম) নেতা লাহেক আলি ৷ তিনি এখন অন্তর্বর্তী জামিনে রয়েছেন ৷ এই জামিনের মেয়াদ 12 অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এর আগে বাম নেতার মা অসুস্থ থাকায় 10 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে শর্ত সাপেক্ষে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷
বুধবার বিচারপতি জানিয়েছেন 8 অক্টোবর ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷ রাজ্যের তরফে আদালতে এদিন জানানো হয়, ঘটনার দিনের ভিডিয়ো ফুটেজ সংক্রান্ত পেনড্রাইভ মালখানা থেকে এখনও আনা সম্ভব হয়নি ৷ তাই সময় চেয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন আইনজীবী ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতেই আপাতত লাহেক আলির অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ 12 অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷
উল্লেখ্য, গত 12 জুলাই রাতে লাহেক আলিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ বারুইপুরের সূর্যপুরে এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনার জেরে গণপিটুনিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় ৷ সেই ঘটনায় উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য বারুইপুরের সিপিআই(এম) নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ প্রায় দু'মাস জেলে ছিলেন তিনি ৷
লাহেকের মা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁকে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে গত 2 সেপ্টেম্বর লাহেকেকে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে আদালত ৷ তবে এই সময়ে তিনি এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না । পাশাপাশি বারুইপুর থানা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠালে তাঁকে হাজির হতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ লাহেকের বিরুদ্ধে পুলিশ মোট চারটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে ৷ এদিন এই মামলার শুনানি ছিল ৷
গত শুনানিতে পুলিশকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ কিন্তু রাজ্যের সরকারি কৌঁসুলি কল্লোল মণ্ডল বলেন, "পেনড্রাইভ এখনও মালখানায় পড়ে রয়েছে ৷" যদিও আইনজীবীদের তরফে আগেই অভিযোগ করা হয়েছিল, লাহেক আলিকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তিনি গণপিটুনির সময় ঘটনাস্থলে ছিলেনই না ৷ ঘটনার অনেক পরে সেখানে হাজির হয়েছিলেন ৷ কিন্তু পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, তাঁর উস্কানিমূলক বক্তব্যের জন্য গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছিল ৷ সেই অভিযোগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷