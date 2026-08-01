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পাকিস্তানে ছিলেন 13 বছর, ফিরে এসে পাননি ভারতীয় নাগরিকত্ব, বৃদ্ধার হেনস্তায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

তিন বছর বয়সে পাকিস্তানে যান হুগলির ফতিমা বিবি ৷ 1981 সালে ফিরে আসেন ৷ ভারতের নাগরিক না হওয়ায় গ্রেফতারও হতে হয় তাঁকে ৷

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 9:51 PM IST

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কলকাতা, 1 অগস্ট: বাবার ব্যবসার সূত্রে মাত্র তিন বছর বয়সে যেতে হয়েছিল পাকিস্তানে । তারপর সেখান থেকে বছর 13 পরে ফিরেও এসেছেন ভারতে । কিন্তু সেটাই যেন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে 60 বছর বয়সি বৃদ্ধা ফতিমা বিবির । জেলও খাটতে হয়েছে বছরখানেক ।

হুগলির বাসিন্দা ফতিমার স্বামী-সহ দুই মেয়ে ভারতীয় নাগরিক । কিন্তু নিজেকে ভারতীয় নাগরিক প্রমাণ করতে না-পারায় নানা রোগে আক্রান্ত অশীতিপর বৃদ্ধা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জেল থেকে ছাড়া পেলেও নিম্ন আদালতে আগামী 5 অগস্ট সেই মামলার শুনানি রয়েছে, সেখানে হাজির হতে হবে । এই হয়রানির থেকে বাঁচতে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আর্জি জানিয়েছেন । কিন্তু বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলা দেখার পর বলেছেন, ‘‘ব্যাপারটা এতটা সহজ নয় ।’’ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট তলব করেছেন তিনি ।

কেন্দ্র ও রাজ্য দু’পক্ষকেই রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । 17 অগস্ট রিপোর্ট দিতে হবে । তার এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য পালটা জানাতে পারবেন মামলাকারী । 26 অগস্ট হবে শুনানি । ইতিমধ্যে কলকাতার ফরেন ন্যাশানাল রেজিস্ট্রেশন অফিসকে এই মামলায় যুক্ত করে মামলার কপি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।

1965 সালের 3 সেপ্টেম্বর হরিপাল হুগলির মহেশ গোটে জন্ম তাঁর । যখন বয়স মাত্র তিন বছর, বাবার ব্যবসায়িক কাজে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলন । এরপর 1981 সালে ফেরত আসেন হুগলিতেই। সেখানেই 1982 সালে বিবাহ হয় তাঁর । স্বামী ছাড়াও রয়েছে দুই কন্যা । 1983 ও 90 সালে দুই কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে । 2003 সালের 22 এপ্রিল তিনি ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন করেন । চন্দননগর আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নথিপত্র দিয়ে হলফনামা জমা করেন । 2008 সালে রাজ্য সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আবেদনপত্র পাঠায়। সেই সমস্ত নথিও রয়েছে ।

সমস্যার সূত্রপাত্র হয় গত বছর কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পর । কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশে থাকতে দেওয়া হবে না বলে জানায় । তারপরই 2025 সালের 2 মে চন্দননগর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন । পাশাপাশি 60 দিনের মধ্যে কেন্দ্রকে তাঁর নাগরিকত্বের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ঘোষ । কিন্তু এখন সেই নির্দেশ মতো পদক্ষেপ করা হয়নি ।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানিতে চান, "আপনার ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও আপনি কীভাবে থাকলেন ?" ফতিমার আইনজীবী জানান, 2002 সালে ও 2005 সালে দু’বার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল । তারপর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে আবেদন করেছিলেন তিনি । সেই আবেদন বিবেচনাধীন ছিল ৷ ফলে তিনি ভাবছিলেন অনুমতি পেয়ে যাবেন। সমস্যা হবে না । কিন্তু কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার পর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই সমস্যায় পড়ে যান তিনি ।

বিচারপতি কেন্দ্রের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বলেন, "এই আবেদনকারীর ফাইল কোথায় ? এত বছর ধরে এতবার আবেদন করেছেন সেগুলো কোথায় ? ফাইল কোথায় খুঁজে বের করুন । তিনি চুপচাপ ছিলেন এমন নয় । তিনি একাধিকবার আবেদন করেছেন । সেই নথিগুলো তো থাকবে ?" কেন্দ্রের আইনজীবী বলেন, "দেখতে হবে । সময় প্রয়োজন ।" রাজ্যের বক্তব্য, "যে আবেদন তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে করেছেন, তাতে পর্যাপ্ত নথি ছিল না । সেই জন্য তাঁকে নিম্ন আদালতে বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে ।"

ক্ষুব্ধ বিচারপতি বলেন, "বিদেশি কাউকে গ্রেফতার করলে তাকে যৌথভাবে রাজ্য, কেন্দ্র, সিবিআই, ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তার ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করে তদন্ত করতে হয় । চার্জিশিট দিলেই হবে ? কী নথিপত্র দিয়েছিলেন আপনারা ? বিদেশি কাউকে গ্রেফতার করা হলেও তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে কীসের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হচ্ছে সেটা জানার । এটা এতটা সহজ বিষয় নয় । জয়েন্ট অনুসন্ধান রিপোর্ট কই ? যতক্ষণ না সেই রিপোর্ট পাচ্ছেন, কীসের ভিত্তিতে অন্যান্য সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ? এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় । গ্রেফতার করে জেলে রেখে দিলেন । তিনি যদি কাল প্রমাণপত্র দেখান, কে ক্ষতিপূরণ দেবে ?"

বিচারপতি কেন্দ্র ও রাজ্য দু’পক্ষকেই রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন । 17 অগস্ট রিপোর্ট দেবে । তার এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দেবেন মামলাকারী । 26 অগাস্ট হবে শুনানি । ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রিপোর্ট দেবে । কলকাতার ফরেন ন্যাশানাল রেজিস্ট্রেশন অফিসকে এই মামলায় যুক্ত করে মামলার কপি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।

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CALCUTTA HIGH COURT
INDIAN CITIZENSHIP
ভারতের নাগরিক
কলকাতা হাইকোর্ট
CITIZENSHIP CASE OF ELDERLY WOMAN

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