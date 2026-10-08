12 বছরে তালুকদার কমিটির খরচ 120 কোটি ! আমানতকারীদের ফেরত মাত্র 96 কোটি, ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট
Chit Fund Scam: 2015 সালের ডিসেম্বরে চিট ফান্ডের টাকা ফেরানোর জন্য একটি কমিটি গঠন করে হাইকোর্ট ৷ এক দশকে টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়ায় অসন্তুষ্ট আদালত ৷
Published : October 8, 2026 at 8:26 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির পর এবার চিটফান্ড মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত এসপি তালুকদার কমিটির কার্যপদ্ধতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ও হতাশা প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 12 বছর ধরে কমিটি ঠিক কী কাজ করেছে, তা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে কড়া পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের চিট ফান্ড সংক্রান্ত বিশেষ বেঞ্চ ।
বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি সুদীপ দেবের ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছে, কমিটির বিপুল খরচ ৷ কমিটিতে 24 জন কর্মী ও 13 জন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর থাকা সত্ত্বেও কাজের অগ্রগতি নেই ৷ হিসাব দিয়ে আদালত বলছে, বছরে 10 কোটি হিসেবে 12 বছরে আনুমানিক 120 কোটি টাকার বেশি সরকারি অর্থ খরচ হয়েছে কমিটি চালাতে ৷ অথচ আমানতকারীদের ফেরত দেওয়া গিয়েছে মাত্র 96 কোটি টাকা !
ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, জনগণের রাজস্ব খরচ করে যদি এই ফলাফল হয়, তবে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য বা যথোচিত নয় ৷ কমিটির হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, সেটা প্রয়োগ করে আমানতকারীদের অর্থ ফেরতের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে ৷ আগামী 19 নভেম্বরের শুনানিতে কমিটিকে ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷
আমজনতার রাজকোষের টাকা নয়ছয় হচ্ছে কি না, তা নিয়ে আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে কমিটিকে ৷ শুনানি চলাকালীন আদালতের পক্ষ থেকে মূলত তিনটি মৌলিক প্রশ্ন তোলা হয় ৷ প্রথমত, এখনও পর্যন্ত যে 103টি সংস্থার নাম পাঠানো হয়েছে, তাদের মোট কত কোম্পানি রয়েছে ? যেমন রোজভ্যালির ক্ষেত্রেই 54টি কোম্পানি ছিল ৷ ফলে সমস্ত কোম্পানি ও তাদের অর্থ চিহ্নিতকরণ জরুরি ৷ দ্বিতীয়ত, ওই সংস্থাগুলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ঠিক কত ? দ্রুত সম্পত্তি শনাক্ত না করলে তা হাতবদল বা বিক্রি হয়ে যেতে পারে ৷ তৃতীয়ত, মোট কত লক্ষ আমানতকারী রয়েছেন এবং কতজন আবেদন করেছেন, যার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব ৷
আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও প্রভাবশালী আমানতকারীর সুবিধার জন্য আদালত বসেনি ৷ 5 হাজার বা 10 হাজার টাকা রাখা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়াই অগ্রাধিকার ৷ বড় আমানতকারীরা আইনজীবী নিয়োগ করতে পারলেও সাধারণ মানুষ তা পারেন না, ফলে তাঁদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব আদালতেরই ৷ সম্পত্তি রক্ষার গাফিলতি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত ৷ উল্লেখ করা হয়, ডুয়ার্সে ভিবজিওর-এর প্রায় 54 কোটি টাকার সম্পত্তি কমিটির আওতায় থাকা সত্ত্বেও 2025 সালে তা বিক্রি হয়ে গিয়েছে এবং অভিযোগ পেয়েও কমিটি কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷
বিভিন্ন সংস্থায় টাকা রেখে যাঁরা প্রতারিত হয়েছেন, তাঁদের টাকা ফেরানোর জন্য প্রাক্তন বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদারের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠিত হয় ৷ 2015 সালের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুরের ডিভিশন বেঞ্চ এই কমিটি গঠন করে ৷ চিটফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরত দেওয়ার লক্ষ্যে 2016 সাল থেকে কাজ শুরু করে তালুকদার কমিটি ৷