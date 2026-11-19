12 বছরে নো-কাজ ! চিটফাণ্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরাতে গঠিত কমিটির কাজে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট
Calcutta High Court on Chit Fund Talukdar Committee: কমিটির কাছে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি সম্পর্কেও যথাযথ তথ্য নেই বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুই বিচারপতি ।
Published : November 19, 2026 at 7:17 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: বিভিন্ন চিটফান্ডে প্রতারিত আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে গঠিত প্রাক্তন বিচারপতি এস পি তালুকদার কমিটির কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট । বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি সুদীপ দেবের ডিভিশন বেঞ্চ শুনানিতে উল্লেখ করেছে, গত 12 বছর ধরে কার্যত কোনও কাজই করেনি ওই কমিটি ।
কতগুলি চিটফান্ডের টাকা ফেরানো হয়েছে, কত আবেদন জমা পড়েছে, কত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা বিক্রি হয়েছে— নির্দিষ্ট করে কোনও কোম্পানির ক্ষেত্রেই সেই তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে কমিটি । এমনকী কমিটির ওয়েবসাইটের বেহাল দশা নিয়েও তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ।
তিনি জানান, কমিটির ওয়েবসাইটে এখনও 89টি চিটফান্ড সংস্থার উল্লেখ রয়েছে ৷ অথচ গত কয়েকমাসে তাদের আরও কয়েকটি সংস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । মোট 105টি চিটফান্ডের টাকা ফেরানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের । কিন্তু ওয়েবসাইটটুকুও আপডেট করার প্রয়োজন মনে করেনি কমিটি ।
এদিন দুই বিচারপতি এস পি তালুকদার কমিটির কার্যকলাপের কড়া সমালোচনা করে বলেন, "আপনারা করেন টা কী ? আসলে আপনাদের কমিটির কাজ করার কোনও ইচ্ছেই নেই ।"
কমিটির আইনজীবী জানান, সরকারের দেওয়া 34 জন কর্মীর মধ্যে 16 জনই ডেটা এন্ট্রি অপারেটর । পাল্টা বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন,"কাজ না থাকলে ওই কর্মীরা কি বসে বসে বেতন নিচ্ছেন ? দিনে তাঁদের ক'টা করে ডেটা এন্ট্রি করতে হয় ? কোনও কাজ না থাকলে ওই কর্মীদের বদলি করার কথা বলুক কমিটি । কারণ, তাঁদের যে বেতন দেওয়া হচ্ছে, তা আমানতকারী তথা সাধারণ মানুষের করের টাকা ।"
ডিভিশন বেঞ্চ এদিন নির্দেশ দেয়, প্রথম দফায় যে 53টি চিটফান্ডের দায়িত্ব কমিটিকে দেওয়া হয়েছিল, আগামী 8 ডিসেম্বরের মধ্যে সেই সবকটি সংস্থার যাবতীয় তথ্য রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে আদালতে । একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি সম্পর্কেও যথাযথ তথ্য তৈরি নেই ওই কমিটির কাছে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুই বিচারপতি ।
এর আগে রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে গঠিত কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক নয়ছয় ও অকর্মণ্যতার অভিযোগে প্রাক্তন বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।