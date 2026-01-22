খাবারে ভেজাল-কৃত্রিম রং মেশানো রুখতে রাজ্যের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের

খাবারে ভেজাল-কৃত্রিম রং মেশানো রুখতে রাজ্যের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের
ভেজাল মেশানো খাবার এবং কৃত্রিম রং পানীয়ে মিশিয়ে বিক্রি হয় বাজারে ৷ কিন্তু এর মোকাবিলায় রাজ্য পদক্ষেপ করেছে, তাই সন্তুষ্ট আদালত ৷
Published : January 22, 2026 at 8:56 PM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: খাদ্যদ্রব্য ও তৈরি করা খাবারে ভেজাল ও কৃত্রিম রঙের ব্যবহার রুখতে এবং খাবারের গুণগতমান নিয়মিত যাচাইয়ের কাজে রাজ্যের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কাঁচা সবজি, মাছ, মাংস, দুধ, ফল, রাস্তার খবর, প্রক্রিয়াজাত খাবার, মিষ্টি জাতীয় খাবারে, ভেজাল ও বিভিন্ন পানীয় দ্রব্যে কৃত্রিম রঙের ব্যবহার বন্ধ করতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷
বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে রাজ্য ৷ এই রিপোর্ট বিবেচনা করে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, এই বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরকে তৎপর থাকতে হবে ৷
নিয়মিত খাদ্য পণ্যের গুণগত মান ও শুদ্ধতা যাচাই চালু রাখতে হবে ৷ খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ীদের কোনও ত্রুটি বা গলদ থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ পাশাপাশি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের আরও পর্যবেক্ষণ, খাদ্য সুরক্ষা দফতরে কর্মীর যাতে অভাব না হয়, তার জন্য পদ শূন্য থাকলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সেই শূন্যপদে নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার ৷ যাতে খাদ্যপণ্যের মান যাচাইয়ের কাজ ঠিকঠাক চলতে পারে ৷ এদিন জনস্বার্থ মামলাটির নিষ্পত্তি করে দিয়েছে আদালত।
এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী নীলোৎপল চট্টোপাধ্যায় জানান, 2019 সালে খাদ্য সুরক্ষা সূচকে রাজ্য ছিল 15তম স্থানে ৷ সেখান থেকে বর্তমানে দেশের খাদ্য সুরক্ষা সূচকে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে রাজ্য ৷ খাদ্যপণ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের জেলা, পুরসভা ও ব্লক স্তরে মোট 176 জন ফুড সেফটি আধিকারিক রয়েছেন, জেলাগুলিতে 28 জন আধিকারিক রয়েছেন এবং তিন জন রাজ্য খাদ্যদ্রব্য তদন্তকারী আধিকারিক রয়েছেন ৷
ফুড সেফটি অফিসাররা প্রতি মাসে নূন্যতম 25টি খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট পরীক্ষাগারে (ল্যাবরেটরি) পাঠান ৷ খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী পরীক্ষার রিপোর্ট বিবেচনা করে আইনানুগ পদক্ষেপ করে রাজ্য ৷ আইনজীবী আরও জানান, রাজ্যে উন্নত পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির সাহায্যে খাদ্যপণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করা হয় ৷ বর্তমানে রাজ্যে 30টি চলমান পরীক্ষাগার রয়েছে ৷ খাদ্যের মান নির্ণয় করতে নতুন একটি মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব চালু করা হয়েছে এবং আরও তিনটি নির্দিষ্ট পরীক্ষাগার তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷
মামলাকারীর বক্তব্য, বিভিন্ন কাঁচা তরকারি, ফলে কেমিক্যাল মেশানো ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে মিষ্টি এবং স্বাদ বাড়াতে ৷ শুকনো সবজিতে বিভিন্ন কেমিক্যাল মেশানো স্প্রে দিয়ে টাটকা করা হচ্ছে অবাধে ৷ মুদির জিনিসপত্রে পাউডার মিশিয়ে চকচকে করা হচ্ছে ৷ এই পাউডার এবং রঙ স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ৷ মানুষের একাধিক রোগব্যাধি ডেকে আনছে ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্ট যাতে পদক্ষেপ করে সেই আর্জি জানিয়েছিলেন মামলাকারী ৷