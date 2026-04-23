বাইক-নিষেধাজ্ঞায় চরম ক্ষুব্ধ আদালতের পর্যবেক্ষণ 'নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ'

বাইক-নিষেধাজ্ঞায় চরম ক্ষুব্ধ আদালতের পর্যবেক্ষণ 'নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ'
ভোটের আগে বাইক নিয়ে একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা হয় ৷ কমিশনের ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি ৷
Published : April 23, 2026 at 4:21 PM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: ভোটের দু'দিন আগে থেকে বাইক চলাচল নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ স্বশাসিত সাংবিধানিক ভোট পরিচালন সংস্থার এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও প্রশ্ন করেন, "নির্বাচন কমিশন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছে না কেন ?"
রাজ্যে প্রথম দফার ভোট চলছে ৷ এর তিনদিন আগে গত 21 এপ্রিল বাইক চলাচল নিয়ে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে নির্বাচম কমিশন ৷ এই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এক আইনজীবী ঋতঙ্কর দাস ৷ এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও কমিশনের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বলেন, "নির্বাচন কমিশন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছে না কেন ? দু'দিন আগে থেকে ইমারজেন্সি ঘোষণা করে ভোট করুক ৷ তাহলে মানতে হবে, কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ ৷ এভাবে সাধারণ নাগরিকের অধিকার হরণ করা যায় না ৷ তাহলে গাড়িও বন্ধ করে দিন ৷"
বিচারপতি আরও বলেন, "এতেও তো লোকজন বোম-আর্মস নিয়ে গিয়ে গোলমাল পাকাতে পারে ৷ কোর্টকে দেখান, গত পাঁচ বছরে কত বাইকের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে ৷ কোন কোন ক্ষেত্রে বাইক বাহিনীর গোলমাল পাকানোর নজির আছে ৷ দু'দিন আগে থেকে সব কিছু স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ ৷ আবারও বলছি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ঢাকতে এটা করা হচ্ছে ৷"
কমিশনকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "আপনারা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন ৷ যেহেতু ভোটের সময় আপনাদের হাতে ক্ষমতা বা এক্তিয়ার আছে ৷ এটা অন্যায় ৷ অন্য রাজ্যে কোথায় কোথায় এমন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, দেখান ৷ নির্বাচন কমিশনের হাতে পাওয়ার আছে বলে যা খুশি করা যায় না ৷ নাগরিককে এভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে ৷ 24 ঘণ্টার জন্য হলেও মানা যায়, এখানে 72 ঘণ্টারও বেশি ৷"
বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, "আপনাদের পুলিশ প্রশাসন আছে, সিসিটিভি আছে ৷ তাহলে এইগুলোর কী দরকার ? সব বন্ধ করে দিন ৷ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন কীসের ভিত্তিতে ? নজির কোথায় ? রেফারেন্স দিন ৷ অযৌক্তিকভাবে এতদিন ধরে সব কিছু থামিয়ে রাখার চেষ্টা ৷"
কমিশন কেন ভোটের তিনদিন আগে থেকে বাইক নিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, আগামিকাল হলফনামা দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত । একইসঙ্গে বাইক নিয়ে অতীতে গোলমালের কী কী ঘটনা ঘটেছে, তাও জানাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ৷ আগামিকাল ফের এই মামলার শুনানি ৷
কমিশনের তরফে আইনজীবী আইনজীবী বলেন, "বাইক বাহিনীর দাপট কমাতেই এটা করা হয়েছে ৷ অফিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় আইডি প্রুফ দেখালে সমস্যা নেই ৷ বাইক নিয়ে বেরনো যাবে ৷"
ক্ষুব্ধ বিচারপতি বলেন, "নির্বাচনের একদিন আগে তাও ঠিক আছে ৷ তিন দিন আগে কেন এই বিধিনিষেধ ? যে লোকটি ব্যবসা করে, সে কি সঙ্গে করে স্ট্যাম্প নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ? সে তো চাকরি করে না ৷ অন্য কোনও রাজ্যে এটা করা হয়েছে ? দেখান ?" কমিশন হলফনামা দিয়ে জানাতে আগামিকাল পর্যন্ত সময় দেওয়ার আর্জি জানায় ৷ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এজি কিশোর দত্ত বলেন, "রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন ৷"
গত 21 এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণের দু'দিন আগে থেকে মোটরসাইকেল ব্যবহারের উপর একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করে ৷ নোটিশ জারির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মটি কার্যকর হয়ে যাচ্ছে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয় ৷ নির্দেশিকায় বলা ছিল-
- ভোটগ্রহণের দু'দিন আগে থেকে কোনও বাইক মিছিল বা শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না ।
- সন্ধ্যা 6টা থেকে ভোর 6টা পর্যন্ত বাইক চালানো নিষিদ্ধ ৷ চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা অনুরূপ বিশেষ প্রয়োজনে এই নির্দেশের আওতায় পড়বে না ।
- ভোর 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বাইকের পিছনে কোনও আরোহী বসানো (পিলিয়ন রাইডিং) যাবে না ৷ চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা স্কুল পড়ুয়াদের আনা-নেওয়ার মতো অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে এর বাইরে ।
- ভোটগ্রহণের দিন ভোটদানের উদ্দেশ্যে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের মতো অন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে ভোর 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বাইকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যাতায়াতের অনুমতি ।