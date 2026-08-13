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'চটিচাটা' বনাম 'বুটচাটা', মসজিদের মাইক খোলার মামলায় নজিরবিহীন বচসা হাইকোর্টে

মসজিদ থেকে মাইক খুলে নেওয়ার মামলায় সরকারি আইনজীবী ও মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীর মধ্যে প্রবল বাদানুবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আদালত কক্ষ ৷

calcutta high court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 2:46 PM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট: মসজিদ থেকে আজানের মাইক খোলা নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় নজিরবিহীন পারস্পরিক আক্রমণে জড়ালেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র এবং তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বৃহস্পতিবার আদালত কক্ষে মামলার সওয়াল-জবাব পর্ব চলাকালীন প্রবীণ আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'চটিচাটা' বলে কটাক্ষ করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷ এর পাল্টা জবাবে কল্যাণও এজিকে 'বুটচাটা' বলে আক্রমণ শানান ৷

মামলার শুনানিতে এই নজিরবিহীন কলহে ক্ষুব্ধ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী দুই পক্ষের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন "আপনারা কোর্ট রুমের বাইরে গিয়ে এই ধরনের ঝগড়া করবেন, এখানে নয় ৷" রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বলেন, "আপনার এই ধরনের আচরণের জন্য আপনাকে সংসদ থেকে বরখাস্ত করেছেন স্পিকার ৷"

আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

পাল্টা মামলাকারী দানিশ ফারুকির আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, তাই আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ।"

এদিন মামলার শুনানিতে মসজিদ থেকে পুলিশের মাইক খুলে নেওয়ার অভিযোগে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চ মামলাকারীর অভিযোগ বিষয়ে রাজ্যের কী মতামত, তা আগামী মঙ্গলবার জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ ওইদিন পরবর্তী শুনানি ৷

মামলাকারী দানিশ ফারুকির হয়ে কল্যাণ বলেন, "রাজ্যের নতুন ট্রেন্ড হয়েছে, কোনও বিজ্ঞপ্তি না-দিয়ে মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ৷ আর পুলিশ সেটা কার্যকর করছে ৷ রাজ্যের মসজিদগুলি থেকে চার হাজারেরও বেশি মাইক খোলা হয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ রয়েছে, নির্দিষ্ট ডেসিবেলের মধ্যে মাইক বাজানো যাবে ৷ তা সত্ত্বেও কেন ধর্মীয় বিভাজন তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে ? টেলিফোন করে ইমামদের বলা হচ্ছে মাইক বন্ধ করতে ৷ এর জন্য লিখিত নির্দেশ থাকতে হবে ৷"

পাল্টা রাজ্যের এজি সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, "রাজ্যের বক্তব্য জানাতে সময় দিতে হবে ৷ পাশাপাশি, জরিমানা করে এই মামলা খারিজ করা উচিত ৷ মামলা যিনি করেছেন, তিনি একজন আইনজীবী ৷ কোথায়, কোন পুলিশ অফিসার মাইক রিমুভ করতে বলেছেন, সেই অভিযোগের লিখিত কপি কই ? কোন মসজিদ থেকে খোলা হয়েছে ? নির্দিষ্ট অভিযোগের নথি কই ? চার হাজার মসজিদ থেকে মাইক খোলা হয়েছে, শুধু এই অভিযোগ করলেই হল ? কোথায়, কোন পুলিশ অফিসার এই নির্দেশ দিয়েছেন সেটা দেখান ৷"

তখন কল্যাণ বলেন, "হুগলির চাঁপদানি, শ্রীরামপুরে পুলিশ বৈঠক ডেকে মসজিদ থেকে মাইক খুলে নিতে বলেছে ৷" এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷

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