নিম্ন আদালতে স্পর্শকাতর মামলায় বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট

নিম্ন আদালতে স্পর্শকাতর মামলায় বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট
ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, শিশুদের যৌন হেনস্থা-সহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে মামলাগুলি স্পর্শকাতর ৷ এদিকে এই মামলাগুলির বিচার প্রক্রিয়া পড়ে থাকে নিম্ন আদালতে ৷
Published : February 17, 2026 at 8:58 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: নিম্ন আদালতে স্পর্শকাতর মামলার নিষ্পত্তি হতে অধিকাংশ সময় অনেক সময় চলে যায় ৷ মঙ্গলবার এই দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে অসন্তুোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আট বছরের পুরনো একটি ধর্ষণের মামলায় ধৃতের জামিন না-হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করল রাজ্যের উচ্চ আদালত ৷ পাশাপাশি অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷
2018 সালে সন্দেশখালি থানা এলাকায় একটি ধর্ষণের ঘটনায় ধৃতের জামিনের শুনানি এখনও চলছে ৷ এতদিনেও সেই বিচার শেষ হয়নি ৷ তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলল হাইকোর্ট ৷ একইসঙ্গে রাজ্যের সব জেলায় স্পর্শকাতর অপরাধের মামলা দ্রুত শেষ করতে একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ।
এই নির্দেশ দিতে গিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ পুরো রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, পকসো মামলা, এনডিপিএসের মতো স্পর্শকাতর মামলার বিচারের ধীর গতি নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন ৷
আদালতের বক্তব্য, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বা নাবালকের বিরুদ্ধে অপরাধের মতো যেসব মামলা আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে নিম্ন আদালতে বছরের পর বছর বিচার (ট্রায়াল) পড়ে থাকছে ৷ এইক্ষেত্রে ওইসব মামলায় সমন্বয় ও নজরদারির অভাব রয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের ৷ তাই প্রতি জেলায় এমন স্পর্শকাতর মামলার নজরদারির জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে হবে রাজ্যকে ৷
উল্লেখ্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় কয়েক বছর আগে একই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ৷ নিম্ন আদালত বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন শুনতে অকারণ দেরি করছে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন ৷ তাঁর বক্তব্য ছিল, "জেনারেল রুল ইজ বেল, নট জেল ৷" নিম্ন আদালতের এই মনোভাবের কারণে উচ্চ আদালতে মামলার চাপ বাড়ছে বলেও উল্লেখ করেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু এর পরেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷
ধর্ষণ বা মহিলাদের যৌন হেনস্থা-সহ কোনও অভিযোগ এবং শিশুদের বিরুদ্ধে ঘটা যৌন নির্যাতন-সহ অধিকাংশ অভিযোগ অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় ৷ এই ক্ষেত্রে বহু ভুয়ো অভিযোগও দায়ের হয় ৷ আবার গুরুতর অভিযোগকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করা হয় বিভিন্ন দিক থেকে ৷ ফলে অভিযুক্ত বা নির্যাতনের স্বীকার বা আক্রান্ত সব পক্ষের বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা একটা অত্যন্ত উদবেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷