চাকরি হারানো 'যোগ্য' প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের আর্জি, সাড়া দিল না হাইকোর্ট
ক্য়াটাগরি-সহ অযোগ্যদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালত ৷ যোগ্যদের তালিকা নিয়ে কোনও নির্দেশ দিল না হাইকোর্ট ৷
Published : December 10, 2025 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: চাকরি বাতিল হওয়া সমস্ত যোগ্য প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য-সহ তালিকা প্রকাশের আর্জিতে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এর আগে একাধিকবার অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট ৷ কিন্তু যোগ্য হয়েও যাঁরা চাকরি খুইয়েছেন, এমন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হয়নি ৷ বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই আবেদন জানানো হলে তিনি এ বিষয়ে কোনও নির্দেশ দিলেন না ৷
চলতি বছরের 3 এপ্রিল এসএসসি পরীক্ষার দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় দেশের শীর্ষ আদালত 2016 সালের পুরো প্যানেল বাতিল করেছিল ৷ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্কুল সার্ভিস কমিশনকে স্পষ্ট জানিয়েছিল, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও অযোগ্য প্রার্থী যেন না ঢুকে পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ পরবর্তীকালেও এই বিষয়টি বারবার হাইকোর্টে উঠেছে ৷
এসএসসি'র নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার নবম-দশমের পরীক্ষায় যাঁরা অংশ নিয়েছেন, সেই প্রার্থীরা দাবি করেন, 'টেন্টেড' বা দাগিদের আলাদা আলাদা ক্যাটেগরি উল্লেখ করে তালিকা প্রকাশ করা হোক ৷ পাশাপাশি যাঁরা এখনও পর্যন্ত অযোগ্য বা দাগি হিসাবে বিবেচিত হননি, তাঁদেরও পূর্ণাঙ্গ তালিকা সামনে আনা হোক ৷ এর ফলে চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে ৷
এসএসসি যে তালিকা প্রকাশ করেছে সেখানে প্যানেলের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর কারা চাকরি পেয়েছিলেন, তা জানানো হয়নি ৷ চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের দাবি, তাঁরা যদি দেখতে পান কারা টেন্টেড নন, তাহলে নিয়োগে স্বচ্ছতা থাকবে ৷ কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিনহা মামলার শুনানির পর নতুন করে আর যোগ্যদের এবং ক্যাটেগরি উল্লেখ করে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিলেন না ৷
এদিন এসএসসি'র পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "টেন্টেড লিস্ট অর্থাৎ অযোগ্যদের তালিকা আমরা প্রকাশ করে দিয়েছি ৷ যাঁরা যোগ্য, তাঁরা এখনও চাকরি করছেন ৷ প্রতিদিন একেক জন একেকটা দাবি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আসবে কিন্তু সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয় ৷ আমাদের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ শেষ করতে হবে ৷ অত্যন্ত চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দয়া করে আর কোনও নির্দেশ দেবেন না ৷ নতুন নিয়োগে যদি কোনও টেন্টেড প্রার্থী ঢুকে পড়েন, সেটা প্রমাণ করতে পারলে, তাঁর নাম নিয়োগের তালিকা থেকে বাদ পড়বে ৷"
তৃণমূল সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবীর বক্তব্য, যাঁরা এখনও চাকরি করছেন, তাঁদের আনটেন্টেড হিসাবে বিবেচনা করা হবে ৷ স্কুল সার্ভিস কমিশন ইতিমধ্যে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে ৷
এদিকে মামলাকারীদের অভিযোগ, যাঁরা প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের সুপ্রিম কোর্ট 'অযোগ্য' বলে উল্লেখ করেনি ৷ কারণ, তাঁরা দুর্নীতি করে চাকরি পাননি ৷ এসএসসি তাঁদের প্যানেলের সময় শেষ হওয়ার পর চাকরি দিয়েছিলেন ৷ তাঁদের তালিকা আলাদা করে স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশ করছে না কেন ? কল্যাণ আবারও বলেন, "যাঁরা এখনও স্কুলে যাচ্ছেন, 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন ৷"