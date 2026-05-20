রাজ্যের আবেদনে সাড়া দিল না হাইকোর্ট, বহাল ফলতার জাহাঙ্গিরের রক্ষাকবচ

রাজ্যের আবেদনে সাড়া দিল না হাইকোর্ট, বহাল ফলতার জাহাঙ্গিরের রক্ষাকবচ
ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গিরের রক্ষাকবচ তুলে নেওয়ার আবেদন করেছিল রাজ্য ৷ আদালত তাতে সায় দেয়নি ৷ আর তাই আপাতত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না ৷
Published : May 20, 2026 at 3:55 PM IST
কলকাতা, 20 মে: হাইকোর্টে ধাক্কা রাজ্যের ! বুধবার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ৷ বিজেপি সরকারের এই আবেদনে আপাতত সাড়া দিল না হাইকোর্ট ৷ 26 মে পর্যন্ত জাহাঙ্গিরের রক্ষাকবচ বহাল রইল ৷ অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে জাহাঙ্গিরকে গ্রেফতার করা যাবে না ৷ আগামিকাল, বৃহস্পতিবার ফলতায় পুনর্নির্বাচন ৷ ইতিমধ্যে ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে ভোটে না-লড়ার কথা ঘোষণা করেছেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ৷
রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, "ফলতা কেন্দ্রে 21মে পুনর্নির্বাচন ৷ সেখানে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করার কথা ছিল জাহাঙ্গির খানের ৷ তাই কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে সুরক্ষা কবচ দিয়েছিল ৷ কিন্তু গতকাল তিনি নিজেই সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ৷ তিনি আর নির্বাচনে লড়তে চান না ৷ এমতাবস্থায় তাঁর রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত ৷" তখন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন "যা পদক্ষেপ করার 26 মে'র পর হবে ৷ এখন আদালত তাঁর রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করবে না ৷"
ডায়মন্ড হারবারের রাজনৈতিক বলয়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী মুখ হিসাবে পরিচিত জাহাঙ্গির দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত তিনি । এবার তিনিই নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছেন ৷
সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বড় জয় পেয়েছে বিজেপি ৷ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রথমবার সরকার গড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ 23 ও 29 এপ্রিল রাজ্যের 294টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন হলেও ফলতা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনেরে সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন ৷ এই আবহে জাহাঙ্গির খান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মোট কতগুলি এফআইআর দায়ের হয়েছে সেগুলো প্রকাশ করার আবেদন জানিয়েছিলেন । পাশাপাশি তাঁকে যেন নির্বাচনী পরিস্থিতিতে হেনস্থা না-করা হয় সেই আবেদনও জানিয়েছিলেন 'পুষ্পা' ৷
আদালতে তিনি জানান 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ 5 মে একটি, 10 মে তিনটি ও 15 মে একটি এফআইআর দায়ের হয় ৷ জাহাঙ্গিরের অভিযোগ, এই এফআইআরগুলি দায়ের হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ৷ কিন্তু পাল্টা পুলিশের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট দিয়ে জানায় ফলতার নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, মেশিন বিকৃত করা, বুথ ক্যাপচারিং-এর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ এমনই আবহে তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল ৷ রাজ্যের আপত্তিতে সাড়া না দিয়ে সেই রক্ষাকবচ বহাল রইল ৷