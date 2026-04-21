'অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করার সাংবিধানিক অধিকার আছে কমিশনের', ডিভিশন বেঞ্চ
অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে একদিন প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করবেন অধ্যাপকরা ৷ হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে নয়া নির্দেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ ৷
Published : April 21, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 21 এপ্রিল: নির্বাচনের কাজে অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করার বিষয়ে একক বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ গত শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চ সরকারি কলেজের অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয় ৷
মঙ্গলবার সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন যে সরকারি কর্মচারীদের ভোটের কাজে নিযুক্ত করে, তা সংবিধানসম্মত ৷ সেই সংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে কমিশনের ৷
বেঞ্চের বক্তব্য, বিধানসভা নির্বাচনে সরকারি কলেজের অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবেই কাজ করতে হবে ৷ অতএব, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ বহাল রইল । মামলাকারী অধ্যাপক সংগঠনের সর্বমোট 314 জন অধ্যাপকদের মধ্যে 215 জনকে প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে ৷
পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোট আগামী 23 এপ্রিল, কাল বাদ পরশু ৷ এই দু'দিনের মধ্যে কমিশনের পক্ষে নতুন করে কর্মচারী নিয়োগ করা কার্যত অসম্ভব ৷ এই পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে একক বেঞ্চের নির্দেশ কার্যকর করার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷ একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল ফাইল করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ৷
গত শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছিলেন, অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা যাবে না ৷ তিনি পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিলেন, আদালত একাধিকবার নির্বাচন কমিশনকে নথি পেশ করার নির্দেশ দিলেও তারা কেন অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেছে, তা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশন কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই অধ্যাপকদের ভোটের কাজে নিযুক্ত করেছে ৷ তাই কমিশনের এই নির্দেশ খারিজ করা হচ্ছে ৷ তবে যে সমস্ত অধ্যাপকরা এই দায়িত্ব পালন করতে চান, তাঁরা করতেই পারেন ৷ বিশেষত যাঁদের ট্রেনিং সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ৷
আদালতে সওয়াল-জবাব
বিচারপতি শম্পা সরকার অধ্যাপকদের আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদারকে প্রশ্ন করেন, "আবেদনকারীদের কি নির্বাচন কমিশনের সার্কুলারকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও অধিকার আছে ?"
আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদার: "হ্যাঁ, আমাদের অধিকার আছে, যখন এটি আমাদের চাকরির নিয়মের বিরুদ্ধে ।"
বিচারপতি শম্পা সরকার: এটি প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত কর্তব্য, যা অবশ্যই পালন করতে হবে ৷
আদালতের পর্যবেক্ষণ: কয়েকজন শিক্ষক মামলা করলেও তাঁদের একাংশ কমিশনের নির্দেশ মতো দায়িত্ব নিয়েছেন ৷ গ্রুপ এ অফিসারদের যুক্তিযুক্ত কারণ না-দেখিয়ে আগাম যেমন বুথে দায়িত্ব দেওয়া যায় না, ঠিক তেমনই ভোটের কাজে তাঁদের কমিশনের কতটা প্রয়োজন, সেটাও উপলব্ধি করতে হবে ৷ অবজারভারদের নিয়োগ করা হয় বাইরে থেকে ৷ তাঁরা সাধারণত প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত থাকেন, সেখান থেকেই তাঁদের নিযুক্ত করা হয় ৷
অধ্যাপক ও শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকেন ৷ তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ৷ কিন্তু তাঁরা সরকারি অফিসার নন ৷ অবজারভারদের কাজ হল প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ ৷ তাঁরা কখনও প্রিসাইডিং অফিসারদের বস হিসাবে কাজ করেন না ৷ কোনওভাবে তাঁদের দায়িত্ব প্রিসাইডিং অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া নয় ৷
প্রিসাইডিং অফিসারের উপরে সেক্টর অফিসারদের কোনও ভূমিকা নেই ৷ ফলে তিনি যে পদেরই কর্মী হন না কেন, সেক্টর অফিসারদের কাজ হল প্রিসাইডিং অফিসার ও অবজারভারদের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান ৷ তাঁরা কখনও প্রিসাইডিং অফিসারদের অফিসার হিসাবে কাজ করেন না ৷
মামলাকারী সংগঠনের প্রেসিডেন্টের পেশ করা হলফনামায় যে ত্রুটি রয়েছে, সেখানে স্টেনো, ইনস্ট্রাক্টরের মতো পদের কর্মীদের সেক্টর অফিসারের পদে দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷ যেখানে তাঁদের কাছে প্রিসাইডিং অফিসারকে কোনও জবাবদিহি করতে হবে না ৷ অথচ বিষয়টা সিঙ্গল বেঞ্চের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে ৷ তাছাড়াও কলেজ শিক্ষকদের এর আগে কোনও দিন অবজারভারের দায়িত্ব দিয়ে দেখাও হয়নি ৷ ফলে আমরা দুই পদের মধ্যে কোনও ওভারল্যাপ খুঁজে পাইনি ৷ তাদের নিয়োগে কোনও বাধা নেই ৷
দেশের প্রতিটি নাগরিকের জাতীয় স্বার্থ দেখা বাধ্যতামূলক ৷ সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না ৷ এমন বৃহৎ কর্মযজ্ঞে কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বেশি কাজে লাগানো হয় ৷ আর এই ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই রাজ্যের সরকারি কলেজের শিক্ষক ৷ অধ্যাপক ও শিক্ষকরা একদিনের জন্য সুস্থ এবং শান্ত নির্বাচনের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে কাজ করবেন ৷ প্রিসাইডিং অফিসারের কাজের পরিধি অনেক দীর্ঘ ৷
মামলাকারী অধ্যাপকদের পক্ষে আইনজীবী জানান, কমিশনের হাতে কয়েক লক্ষ কর্মচারী আছেন ৷ সেখানে কতজন অধ্যাপককে প্রয়োজন, সেটাও তারা স্পষ্ট করতে পারেনি ৷ তখন বিচারপতি বলেন, মাত্র কয়েকদিন আগে এনিয়ে বিচার করতে বসার সময় নেই ৷ ভোটের পাঁচ দিন আগে এভাবে হস্তক্ষেপ করলে তার খারাপ প্রভাব ভোটে পড়তে পারে ৷
উত্তরে অধ্যাপকদের তরফে আইনজীবী জানান, অবশ্যই আছে ৷ এটা অধ্যাপকদের সার্ভিস রুল বিরোধী ৷ কিন্তু বিচারপতি বলেন, "সাংবিধানিক কাজের দায়িত্ব সব নাগরিককেই পালন করতে হয় ৷ এখন একেবারে শেষ মুহূর্তে কমিশনের পক্ষে নতুন করে কর্মচারী নিয়োগ করা অসম্ভব ৷" ছ'সপ্তাহ পর অর্থাৎ ভোট শেষ হলে ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷ ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের এই সংক্রান্ত কী রুল আছে, না আছে তা আদালতকে জানাতে হবে ৷