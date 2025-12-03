প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল, রায় কলকাতা হাইকোর্টের

প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল, রায় কলকাতা হাইকোর্টের
Published : December 3, 2025 at 2:44 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: চাকরি বহাল রইল 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ৷ প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরি বাতিলের নির্দেশ খারিজ করল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ গত 12 নভেম্বর এই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিল দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷ শেষ পর্যন্ত স্বস্তি মিলল 2016 সালের প্যানেলে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের ৷ পাশাপাশি স্বস্তি পেল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷
বুধবার প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিল মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সামগ্রিক চাকরি বাতিল করতে পর্যাপ্ত অনিয়মের প্রমাণ প্রয়োজন । এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বিপুল দুর্নীতির প্রমাণ সিবিআই তদন্তেও উঠে আসেনি ৷ তাই 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখল আদালত ৷
2023 সালের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রাথমিকের মোট 32 হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ যদিও পরে তৎকালীন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের বেঞ্চ সেই নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে ৷ পাশাপাশি সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ মতো নতুন করে ইন্টারভিউ নেওয়ার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ এরপর এই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে ৷ দেশের শীর্ষ আদালত থেকে মামলা ফেরত আসে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলারই রায় ঘোষণা হল এদিন ৷
প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানিতে অনিয়মের দাবিকে কার্যত নস্যাৎ করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত ৷ 2016 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় কোনও দুর্নীতি হয়নি বলে আদালতে দাবি করেছেন রাজ্যের এজি কিশোর দত্ত ৷
2014 সালে শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা বা টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ 2016 সালে প্রাথমিক স্তরে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি হয় ৷ তবে নিয়োগের ঠিক পরেই, অ্যাপটিটিউড টেস্ট না নেওয়া, ওএমআর জালিয়াতি, সংরক্ষণের নীতি না মানা থেকে শুরু করে র্যাঙ্ক জাম্প-সহ একাধিক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ৷
নিয়োগ দুর্নীতির মামলার রায় দিতে গিয়ে, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 2023 সালের 12 মে প্রাথমিকের 32 হাজার চাকরি বাতিল করে দেন ৷ রাজ্য সরকার এই রায়কে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে চ্যালেঞ্জ করে ৷ বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দেয় ৷ পরে মামলা আসে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে । কিন্তু গত 7 এপ্রিল বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণে মামলাটি থেকে সরে দাঁড়ান । এরপর চলতি বছরের 28 এপ্রিম থেকে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয় ৷ 2 বছরের কিছু বেশি সময় ধরে শুনানির পর এই মামলার রায় দিল ডিভিশন বেঞ্চ ৷