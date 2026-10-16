রাজ্যের 'বাম বধ', বনগাঁয় সিপিএমের বুক স্টলে 'না' হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির

রাজ্যের 'বাম বধ', বনগাঁয় সিপিএমের বুক স্টলে 'না' হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির
Bongaon CPIM Book Stall Case: সিপিএম বইয়ের স্টল করার যে অনুমতি পেয়েছিল, তা খারিজ করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ঘুগে ৷
Published : October 16, 2026 at 2:35 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: কেটেও কাটল না সিপিএমের বুক স্টল জট ! পুজোর দিনগুলিতে বনগাঁ যশোর রোডে বইয়ের স্টল দেওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বামেরা ৷ গতকাল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ সেই অনুমতি দিয়েছিল ৷ শুক্রবার সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ অতএব, পুজোয় বুক স্টল দিতে পারবে না সিপিআই (এম) ৷
এদিন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি মহম্মদ সাব্বার রশিদির পুজো অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চ গতকালের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, "অনুমতি ছাড়া কোনও স্টল তৈরি করা যায় না ৷ বনগাঁয় সিপিএমের পার্টি অফিসের সামনে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের স্টলটি যদি অনুমতি না থাকে, তাহলে সেই স্টলও ভেঙে ফেলতে হবে ৷"
উল্লেখ্য সিপিএমের বুক স্টল রুখতে গতকাল রাতেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় রাজ্য ৷ মধ্যরাতে মেল করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে রাজ্য ৷ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পুজো অবকাশকালীন বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো হয় ৷
এদিন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "ওরা (সিপিএম) সিঙ্গল বেঞ্চে বেশ কিছু তথ্য লুকিয়েছিল ৷ আজ শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বইয়ের স্টল দেওয়ার অনুমতি দেননি ৷ তখন সিপিএম রাস্তার সামনে একটি টেবিল ও ছাতার তলায় বইয়ের স্টল দেওয়ার আবেদন জানায় ৷ কিন্তু ওদের কনডাক্টের জন্য সেই অনুমতিও দেননি প্রধান বিচারপতি ৷ অন্য কেউ রাস্তা দখল করে স্টল করলেই যে আরেকজনকে রাস্তা দখল করে স্টল করার অনুমতি দেওয়া যায়, এই যুক্তিকে কেউ অনুমতি পেতে পারে না ৷"
দীর্ঘ শুনানির পর গতকাল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, সবাই যেখানে নিজেদের জিনিসপত্র বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছে, সেখানে বামেদের বই বিক্রি করতে দেওয়া বন্ধ করা যায় না ৷ তিনি নির্দেশে জানিয়েছিলেন, বর্তমান সরকারের উচিত এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে অন্যান্য মতাদর্শে বিশ্বাসীরা যেন নিজেদের মতামত প্রকাশে বাধা না পায় ৷ তাতে গণতন্ত্র ফলপ্রসূ হবে ৷ পুজোর দিনগুলিতে বামেদের স্টল বসাতে দিতে হবে এবং পুলিশকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোথাও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয় ৷ আগের বছরের স্টলের জায়গা থেকে 100 মিটারের মধ্যে সিপিআই (এম)-কে বইয়ের স্টল বসাতে দিতে হবে ৷