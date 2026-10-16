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রাজ্যের 'বাম বধ', বনগাঁয় সিপিএমের বুক স্টলে 'না' হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির

Bongaon CPIM Book Stall Case: সিপিএম বইয়ের স্টল করার যে অনুমতি পেয়েছিল, তা খারিজ করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ঘুগে ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2026 at 2:35 PM IST

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কলকাতা, 16 অক্টোবর: কেটেও কাটল না সিপিএমের বুক স্টল জট ! পুজোর দিনগুলিতে বনগাঁ যশোর রোডে বইয়ের স্টল দেওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বামেরা ৷ গতকাল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ সেই অনুমতি দিয়েছিল ৷ শুক্রবার সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ অতএব, পুজোয় বুক স্টল দিতে পারবে না সিপিআই (এম) ৷

এদিন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি মহম্মদ সাব্বার রশিদির পুজো অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চ গতকালের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, "অনুমতি ছাড়া কোনও স্টল তৈরি করা যায় না ৷ বনগাঁয় সিপিএমের পার্টি অফিসের সামনে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের স্টলটি যদি অনুমতি না থাকে, তাহলে সেই স্টলও ভেঙে ফেলতে হবে ৷"

সিপিএমের বইয়ের স্টল দেওয়ার অনুমতি দিলেন না প্রধান বিচারপতি (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য সিপিএমের বুক স্টল রুখতে গতকাল রাতেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় রাজ্য ৷ মধ্যরাতে মেল করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে রাজ্য ৷ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পুজো অবকাশকালীন বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো হয় ৷

এদিন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "ওরা (সিপিএম) সিঙ্গল বেঞ্চে বেশ কিছু তথ্য লুকিয়েছিল ৷ আজ শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বইয়ের স্টল দেওয়ার অনুমতি দেননি ৷ তখন সিপিএম রাস্তার সামনে একটি টেবিল ও ছাতার তলায় বইয়ের স্টল দেওয়ার আবেদন জানায় ৷ কিন্তু ওদের কনডাক্টের জন্য সেই অনুমতিও দেননি প্রধান বিচারপতি ৷ অন্য কেউ রাস্তা দখল করে স্টল করলেই যে আরেকজনকে রাস্তা দখল করে স্টল করার অনুমতি দেওয়া যায়, এই যুক্তিকে কেউ অনুমতি পেতে পারে না ৷"

দীর্ঘ শুনানির পর গতকাল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, সবাই যেখানে নিজেদের জিনিসপত্র বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছে, সেখানে বামেদের বই বিক্রি করতে দেওয়া বন্ধ করা যায় না ৷ তিনি নির্দেশে জানিয়েছিলেন, বর্তমান সরকারের উচিত এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে অন্যান্য মতাদর্শে বিশ্বাসীরা যেন নিজেদের মতামত প্রকাশে বাধা না পায় ৷ তাতে গণতন্ত্র ফলপ্রসূ হবে ৷ পুজোর দিনগুলিতে বামেদের স্টল বসাতে দিতে হবে এবং পুলিশকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোথাও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয় ৷ আগের বছরের স্টলের জায়গা থেকে 100 মিটারের মধ্যে সিপিআই (এম)-কে বইয়ের স্টল বসাতে দিতে হবে ৷

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সিপিএমের বুক স্টলের অনুমতি
বনগাঁয় সিপিএমের বুক স্টল বাতিল
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