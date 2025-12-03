প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বহাল রাখল হাইকোর্ট, রইল আদালতের পর্যবেক্ষণ
বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের 32 হাজার চাকরি বাতিলের রায় খারিজ বুধবার চাকরি বহাল রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷ কেন চাকরি বহাল রাখল আদালত, রইল সেই পর্যবেক্ষণ ৷
Published : December 3, 2025 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায় খারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, বুধবার প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিল মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সামগ্রিক চাকরি বাতিল করতে পর্যাপ্ত অনিয়মের প্রমাণ প্রয়োজন । এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বিপুল দুর্নীতির প্রমাণ সিবিআই তদন্তেও উঠে আসেনি ৷
ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ
পাশাপাশি বেঞ্চের আরও পর্যবেক্ষণ ন'বছর চাকরি করার পর শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হলে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়বে ৷ তাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে নতুন করে সমস্যায় পড়বেন ৷ এর পক্ষপাতী নয় আদালত ৷ তাই 32 হাজার কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
কয়েকজন মাত্র ব্যর্থ চাকরিপ্রার্থীর আর্জিতে একটা গোটা ব্যবস্থা নষ্ট করার নির্দেশ দিতে পারে না আদালত ৷ তদন্ত চলছে বলেই সবার চাকরি বাতিলের নির্দেশও দেওয়া যায় না ৷ একটি বোর্ডের পরীক্ষায় প্রমাণিত বৃহত্তর দুর্নীতি এবং প্রমাণ ছাড়া অভিযোগের মধ্যে তফাত আছে ৷
সরকারি চাকরির নিয়োগের প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি থাকলে তা বাতিল করার পক্ষেই আদালত ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তে 96 জন এমন শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা পাশ না-করা সত্ত্বেও চাকরি পেয়েছিলেন ৷ সিবিআই তাঁদের চিহ্নিত করেছে ৷ পাশাপাশি 264 জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে অনিয়ম পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ যদিও সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের চাকরি এখনও বাতিল করেনি ৷ তাঁদের বিষয়ে যেমন তদন্ত চলছে, তা চলবে ৷ এই পরিপ্রেক্ষিতে 32 হাজার চাকরি নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয় ৷
এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আইনজীবীরা কী বলছেন ?
দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘ লড়াই করার পর আদালতে হার হল ? প্রশ্নের উত্তরে মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের যুক্তিকে গ্রহণ করেনি আদালত ৷ কী করা যাবে ? কিন্তু এখানে আদালত যুক্তি বা আইনের থেকে বেশি আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই নির্দেশ দিয়েছে বলে মনে হয় ৷ আর মামলাকারীরা নির্দেশের কপি দেখার পর যদি মনে করেন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাবেন, তাহলে আবেদন করা হবে ৷"
অন্য আরেক আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, "আদালতের কাছে আমরা পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ তুলে দেওয়ার পরও আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে একটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিই মান্যতা পেল ৷ কিন্তু আমাদের কাছে রাস্তা খোলা আছে ৷ আমরা সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি দায়ের করব ৷"
গোড়ার কথা
2014 সালে শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা বা টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ 2016 সালে প্রাথমিক স্তরে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি হয় ৷ তবে নিয়োগের ঠিক পরেই, অ্যাপটিটিউড টেস্ট না নেওয়া, ওএমআর জালিয়াতি, সংরক্ষণের নীতি না মানা থেকে শুরু করে র্যাঙ্ক জাম্প-সহ একাধিক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ৷
নিয়োগ দুর্নীতির মামলার রায় দিতে গিয়ে, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 2023 সালের 12 মে প্রাথমিকের 32 হাজার চাকরি বাতিল করে দেন ৷ রাজ্য সরকার এই রায়কে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে চ্যালেঞ্জ করে ৷ বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দেয় ৷ পরে মামলা আসে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে । কিন্তু গত 7 এপ্রিল বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণে মামলাটি থেকে সরে দাঁড়ান । এরপর চলতি বছরের 28 এপ্রিম থেকে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয় ৷ 2 বছরের কিছু বেশি সময় ধরে শুনানির পর এই মামলার রায় দিল ডিভিশন বেঞ্চ ৷