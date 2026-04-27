ভোটের 48 ঘণ্টা আগে দল বেঁধে বাইক সফর বন্ধ করল হাইকোর্ট, কোন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নেই?
পারিবারিক সফর, জরুরি পরিষেবা ও কর্মক্ষেত্রে বাইক নিয়ে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা থাকবে না-বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
Published : April 27, 2026 at 3:35 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বাইকবাহিনীর দাপট রুখতে নির্বাচন কমিশনের আবেদনে সাড়া দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ বাইক সফর নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের একাংশ সংশোধন করে দিল বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ ৷ 12 ঘণ্টা আগে নয়, ভোটের 48 ঘণ্টা ঘণ্টা আগে থেকে কোনও প্রকার 'বাইক ব়্যালি' ও 'গ্রুপ রাইডিং' করা যাবে না-বলে নির্দেশ দিল আদালত ৷ তবে, পারিবারিক সফর, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া ও ইমার্জেন্সি সার্ভিসের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা যাবে না-বলেও জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে বাইক আরোহীদের নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন জানায় নির্বাচন কমিশন ৷ উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছিল ভোটের 36 ঘণ্টা আগে কোনও প্রকার বাইক সফর করা যাবে না, কেবলমাত্র জরুরি পরিষেবা ছাড়া ৷ সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলার শুনানিতে গত শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছিলেন, "12 ঘণ্টা আগে থেকে বাইক ব়্যালি করা যাবে না ৷ পাশাপাশি পোলিং ডে-তে সকাল 6টা থেকে সন্ধে 6টা পর্যন্ত বাইকে করে ভোট দিতে যাওয়া যাবে ৷"
আদালত নির্দেশে এ-ও বলেছিল, "চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি পরিষেবা বা পারিবারিক কারণে বাইক নিয়ে বেরোনো যাবে ৷ এছাড়া অ্যাপ বাইক-সহ খাবার ডেলিভারি পরিষেবা ও অফিসযাত্রীরা নিজের পরিচয়পত্র নিয়ে মোটরসাইকেল চালাতে পারবেন ৷"
সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে মামলায় কমিশনের তরফে আইনজীবী সওয়াল করেন, "36 ঘণ্টা আগে থেকে আমরা বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলাম বাইক চলাচলে ৷ কিন্তু, হাইকোর্টের একক বেঞ্চ তা খারিজ করে দিয়েছে ৷"
সওয়ালের প্রেক্ষিতে বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চ প্রশ্ন করে, "একক বিচারপতির বেঞ্চের রায়ে সমস্যা কোথায় ? কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না আদালত ৷" যার প্রেক্ষিতে আইনজীবী বলেন, "কমিশনের কাছে একাধিক অভিযোগ এসেছে বাইক বাহিনীর দাপট নিয়ে ৷ তা রুখতে গেলে, অবিলম্বে বাইক সফর বন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হোক ৷"
কমিশনের আইনজীবীর বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, "ভোটের 48 ঘণ্টা আগে থেকে 'বাইক ব়্যালি' ও 'গ্রুপ রাইডিং' করা যাবে না ৷ দল বেঁধে বাইক চালানো যাবে না ৷ তবে, আদালত কারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না ৷" তাই তাই সিঙ্গল বেঞ্চের বাকি নির্দেশ বহাল রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷