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সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ ডিভিশন বেঞ্চে, হাইকাের্টে ধাক্কা খেলেন কংগ্রেস প্রার্থী মিলন

Milan Pradhan Bail Plea: 2007-এর খেজুরির মামলায় ধৃত মিলন প্রধান জামিন পাওয়ার যোগ্য, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির ৷ কিন্তু আদালত তাঁকে জামিন দিল না ৷

Milan Pradhsn
মিলন প্রধানের জামিনের আবেদন খারিজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 1:45 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 2:07 PM IST

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কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের শোন অ্যারেস্ট কার্যকর না-করার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ ৷ শুক্রবার সিঙ্গল বেঞ্চের গতকালের নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই-এর ডিভিশন বেঞ্চ ৷

প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, মামলাটি 2007 সালের ৷ ফলে এত পুরনো মামলায় তাঁর জামিন পাওয়াই উচিত ৷ কিন্তু তার জন্য তাঁকে নির্দিষ্ট বেঞ্চে আবেদন জানাতে হবে ৷ গতকাল সিঙ্গল বেঞ্চ যেভাবে শোন অ্যারেস্ট কার্যকর না-করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা তার এক্তিয়ার বহির্ভূত ৷ একক বেঞ্চের বিচারপতি এই নির্দেশ দিতে পারেন না ৷ সেই জন্য নির্দেশ খারিজ করা হচ্ছে ৷

গত 22 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে আপিল করেন মিলন ৷ কংগ্রেস নেতার আবেদন ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও মামলা যেন দায়ের নয়, রাজ্যকে সেই নির্দেশ দিক কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ইতিমধ্য়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে 6 টি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ আগামী 6 অক্টোবর উপ-নির্বাচন ৷ এই সময়ের মধ্যে যাতে আর কোনও মামলায় ফাঁসিয়ে তাঁকে হেনস্থা না করা হয়, সেই আর্জি জানিয়ে আদালতে আপিল করেছিলেন মিলন প্রধান

এই আবেদনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, 12 অক্টোবর পর্যন্ত কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে ওই 6টির বাইরে আর কোনও মামলা করা যাবে না ৷ রাজ্যের তরফে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার তখন বলেন, "এই ছ'টার বাইরে আর কোনও মামলা নেই ৷" বিচারপতি মৌখিকভাবে বলেন, "মিলন প্রধানকে নির্বাচনে লড়াই করতে দিন ৷"

আদালতের নির্দেশের পরদিন অর্থাৎ 23 সেপ্টেম্বর খেজুরি থানার 2007 সালের 31 জুলাই-এর একটি মামলায় তাঁকে ফের শোন অ্যারেস্ট করা হয় ৷ সেই মামলায় কাঁথি আদালত মিলনকে আগামী 7 অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে । অর্থাৎ, ভোটের পরদিন তাঁকে আদালতে পেশ করতে হবে ৷ আগেই নিম্ন আদালত 5 অক্টোবর পর্যন্ত মিলনকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে ৷

এই ঘটনার পরপরই ফের আদালতের দ্বারস্থ হন মিলন ৷ গতকাল সেই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে জানান, খেজুরির 2007 সালের মামলায় যে শোন অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তা সঠিক নয় ৷ তাঁকে শোন এরেস্ট দেখানো যাবে না ৷ কারণ 22 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, 12 অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে কোনও নতুন মামলায় গ্রেফতার করা যাবে না ৷ এমনকী রাজ্যও আদালতে জানিয়েছিল, মিলনের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা নেই ৷

গতকাল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় ৷ এদিন সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷ অতএব, জামিন খারিজ হল মিলনের ৷

নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির তরফে প্রার্থী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিহত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ ৷ এদিকে মমতা-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেন ৷ এই অবস্থায় গত 18 সেপ্টেম্বর তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, তিনি নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করছেন ৷ এরপর ওই দিন রাতেই কংগ্রেস প্রার্থী মিলনকে 19 বছরের পুরনো খুনের মামলায় গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এনিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয় কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি

Last Updated : September 25, 2026 at 2:07 PM IST

TAGGED:

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন 6 অক্টোবর
মিলন প্রধানের জামিন খারিজ
NANDIGRAM BYPOLL CANDIDATE ARREST
MILAN PRADHAN ARREST CASE
CONGRESS CANDIDATE MILAN PRADHAN

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