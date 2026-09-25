সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ ডিভিশন বেঞ্চে, হাইকাের্টে ধাক্কা খেলেন কংগ্রেস প্রার্থী মিলন
Milan Pradhan Bail Plea: 2007-এর খেজুরির মামলায় ধৃত মিলন প্রধান জামিন পাওয়ার যোগ্য, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির ৷ কিন্তু আদালত তাঁকে জামিন দিল না ৷
Published : September 25, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 2:07 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের শোন অ্যারেস্ট কার্যকর না-করার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ ৷ শুক্রবার সিঙ্গল বেঞ্চের গতকালের নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই-এর ডিভিশন বেঞ্চ ৷
প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, মামলাটি 2007 সালের ৷ ফলে এত পুরনো মামলায় তাঁর জামিন পাওয়াই উচিত ৷ কিন্তু তার জন্য তাঁকে নির্দিষ্ট বেঞ্চে আবেদন জানাতে হবে ৷ গতকাল সিঙ্গল বেঞ্চ যেভাবে শোন অ্যারেস্ট কার্যকর না-করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা তার এক্তিয়ার বহির্ভূত ৷ একক বেঞ্চের বিচারপতি এই নির্দেশ দিতে পারেন না ৷ সেই জন্য নির্দেশ খারিজ করা হচ্ছে ৷
গত 22 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে আপিল করেন মিলন ৷ কংগ্রেস নেতার আবেদন ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও মামলা যেন দায়ের নয়, রাজ্যকে সেই নির্দেশ দিক কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ইতিমধ্য়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে 6 টি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ আগামী 6 অক্টোবর উপ-নির্বাচন ৷ এই সময়ের মধ্যে যাতে আর কোনও মামলায় ফাঁসিয়ে তাঁকে হেনস্থা না করা হয়, সেই আর্জি জানিয়ে আদালতে আপিল করেছিলেন মিলন প্রধান ৷
এই আবেদনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, 12 অক্টোবর পর্যন্ত কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে ওই 6টির বাইরে আর কোনও মামলা করা যাবে না ৷ রাজ্যের তরফে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার তখন বলেন, "এই ছ'টার বাইরে আর কোনও মামলা নেই ৷" বিচারপতি মৌখিকভাবে বলেন, "মিলন প্রধানকে নির্বাচনে লড়াই করতে দিন ৷"
আদালতের নির্দেশের পরদিন অর্থাৎ 23 সেপ্টেম্বর খেজুরি থানার 2007 সালের 31 জুলাই-এর একটি মামলায় তাঁকে ফের শোন অ্যারেস্ট করা হয় ৷ সেই মামলায় কাঁথি আদালত মিলনকে আগামী 7 অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে । অর্থাৎ, ভোটের পরদিন তাঁকে আদালতে পেশ করতে হবে ৷ আগেই নিম্ন আদালত 5 অক্টোবর পর্যন্ত মিলনকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে ৷
এই ঘটনার পরপরই ফের আদালতের দ্বারস্থ হন মিলন ৷ গতকাল সেই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে জানান, খেজুরির 2007 সালের মামলায় যে শোন অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তা সঠিক নয় ৷ তাঁকে শোন এরেস্ট দেখানো যাবে না ৷ কারণ 22 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, 12 অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে কোনও নতুন মামলায় গ্রেফতার করা যাবে না ৷ এমনকী রাজ্যও আদালতে জানিয়েছিল, মিলনের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা নেই ৷
গতকাল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় ৷ এদিন সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷ অতএব, জামিন খারিজ হল মিলনের ৷
নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির তরফে প্রার্থী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিহত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ ৷ এদিকে মমতা-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র পেশ করলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেন ৷ এই অবস্থায় গত 18 সেপ্টেম্বর তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, তিনি নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করছেন ৷ এরপর ওই দিন রাতেই কংগ্রেস প্রার্থী মিলনকে 19 বছরের পুরনো খুনের মামলায় গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এনিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয় কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি ৷