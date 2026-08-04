টেন্ডার ডাকায় স্থগিতাদেশ বহাল, রোগীদের খাবার সরবরাহে ব্যাঘাত না-ঘটে; নির্দেশ আদালতের

টেন্ডার ডাকায় স্থগিতাদেশ বহাল, রোগীদের খাবার সরবরাহে ব্যাঘাত না-ঘটে; নির্দেশ আদালতের
সরকারি হাসপাতালে খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থার টেন্ডার ডাকায় সামগ্রিক স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চ ৷ সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ ৷
Published : August 4, 2026 at 4:55 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: আদালতে মামলার কারণে সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীদের খাদ্য পরিষেবায় কোনও ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ নতুন সরবরাহকারী সংস্থা ঠিক না-হওয়া পর্যন্ত পুরনো সরবরাহকারী সংস্থাই হাসপাতালগুলিতে খাদ্য সরবরাহের কাজ চালিয়ে যাবে ৷ নতুন নির্ধারিত মূল্যে খাবার সরবরাহ করতে হবে বলে মঙ্গলবার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ ৷
বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চের খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থার টেন্ডারে নির্দেশে স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এই ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছিল রাজ্য সরকার ৷ সেই মামলায় মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
দুই বিচারপতির বেঞ্চের আরও নির্দেশ, নতুন সরবরাহকারী সংস্থা নিযুক্ত করার জন্য এই মুহূর্তে কোনও টেন্ডার ডাকা যাবে না ৷ 20 অগস্ট বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের সিঙ্গল বেঞ্চেই এই মামলার শুনানি হবে ৷ বিচারপতির নির্দেশের পরই রাজ্য এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে পারবে ৷
এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র জানান, 10 এপ্রিল আদালতের নির্দেশ মতো রোগীদের রান্নার খাবার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ ওই কমিটি খাবারের তালিকা, গুণগত মান, উপযুক্ত দাম সব বিষয় খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ৷
সরকারের তরফে এজি-র বক্তব্য, মামলাটি যেহেতু আদালতে বিচারাধীন, তাই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নতুন সরবরাহকারী সংস্থাকে নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও সামগ্রিক টেন্ডার প্রক্রিয়ার উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছেন ৷ এই অবস্থায় অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতের কাছে একক বেঞ্চের স্থগিতাদেশের নির্দেশ খারিজ করার আবেদন জানান ৷ কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ তাতে আমল দেয়নি ৷
অন্যদিকে, খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থার তরফে আইনজীবী সপ্তাংশু বসু দাবি করেন, 2017 সাল থেকে তারা হাসপাতালগুলিতে খাবার সরবরাহ করছে ৷ পুরনো রেটে খাবার দিতে গিয়ে তাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে পূর্বের টেন্ডার এবং নতুন সরকারের 23 জুলাইয়ের সার্কুলারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দু'টি মামলাই বিচারাধীন ৷
ওই মামলায় রাজ্যকে মামলার নির্দেশ অনুযায়ী নথি জমা করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ তিনি নির্দেশে উল্লেখ করেছেন, দু'টি মামলাই তিনি একসঙ্গে 20 অগস্ট শুনানি করবেন ৷ ফলে রাজ্যের কোনও বক্তব্য থাকলে, রাজ্য তা একক বেঞ্চেই জানাবে ৷ কারণ সেখানেই মামলার বিস্তারিত শুনানির পর নিষ্পত্তি হবে ৷
প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকারের আমলে সরকারি হাসপাতালের রোগীদের খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থা ঠিক করতে টেন্ডার ডাকা হয় ৷ এই টেন্ডার ডাকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ চলতি বছরের 10 এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় 12 এপ্রিলের মধ্যে কমিটি গঠন করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে ৷ গত 18 জুন রাজ্যের তরফে বিচারপতিকে জানানো হয়, নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে ৷ সেই মামলাটি এখনও বিচারাধীন ৷
এর মধ্যে বিজেপি সরকার সরকারি হাসপাতালের খাবার সরবরাহ নিয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৷ তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফের মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে ৷ সেই মামলাটিও বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে বিচারাধীন ৷ এই দু'টি মামলার শেষ না-হওয়া পর্যন্ত নতুন টেন্ডারের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ তাঁর এই স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷