জয়নগরে আবাসের টাকা বিপুল নয়ছয়ের অভিযোগ, রাজ্যের রিপোর্টে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

জয়নগরে আবাসের টাকা বিপুল নয়ছয়ের অভিযোগ, রাজ্যের রিপোর্টে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট
দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসককে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত । যদি এই রিপোর্ট ঠিকঠাক না-আসে, সেক্ষেত্রে জেলাশাসককে আদালতে ডেকে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিচারপতিরা ৷
Published : September 3, 2026 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগরে বাংলা আবাস যোজনার টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ । এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের রিপোর্ট দেখে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী । এ ব্যাপারে দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসককে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট । পাশাপাশি আবাস যোজনার অর্থ পুনরুদ্ধারেরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর - 2 ব্লকে 2019 সালে বাংলা আবাস যোজনার অর্থ প্রদান করা নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে । মূল অভিযোগ, 24 জন প্রাপককে টাকা দেওয়া হলেও তাঁদের বেশির ভাগেরই পাকা বাড়ি রয়েছে । পাশাপাশি প্রকৃত প্রাপকদের নাম পরিবর্তন করে অন্য নামে এই যোজনার অর্থ প্রদান করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ।
সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয় । 2023 সালে এই মামলায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্য কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করে । রাজ্য সরকার সেই রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, ভুয়ো লোকজনকে টাকা দেওয়া হয়েছে । 24 জন উপভোক্তার মধ্যে বেশিরভাগেরই পাকা ঘর রয়েছে । কোথাও কোথাও নামও পরিবর্তন করা হয়েছে ।
দীর্ঘদিন এই মামলা বিচারাধীন থাকার পর চলতি বছরে ফের কলকাতা হাইকোর্ট বর্তমান অবস্থান জানতে চেয়ে বিডিওর কাছে রিপোর্ট তলব করে । ওই নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছিল, অর্থ পুনরুদ্ধারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও জানাতে হবে আদালতকে ।
বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে রাজ্যের আইনজীবী একটি রিপোর্ট পেশ করেন । রিপোর্ট দেখে বিস্মিত হয়ে যায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ । কারণ গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে আদালতে । রিপোর্টটি 2025 সালের 27 ফেব্রুয়ারির । এতেই ভয়ংকর ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ।
তিনি নির্দেশ দিয়েছেন 18 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলাশাসককে লিখিতভাবে জানাতে হবে, কেন পুরনো রিপোর্ট আদালতে পাঠানো হল । 18 সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি হবে । যদি সেদিন রিপোর্ট ঠিকঠাক না-আসে, সেক্ষেত্রে জেলাশাসককে আদালতে ডেকে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ।