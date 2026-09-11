অপসারিত হয়েও বেতন পাচ্ছেন! ফেরার বিডিও প্রশান্ত-মামলায় পুলিশকেও ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

অপসারিত হয়েও বেতন পাচ্ছেন! ফেরার বিডিও প্রশান্ত-মামলায় পুলিশকেও ভর্ৎসনা হাইকোর্টের
Calcutta HC on Rajganj BDO Prasanta Barman: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে নাকের ডগায় ঘুরছেন খুনে অভিযুক্ত আমলা ৷ পুলিশকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের ৷
Published : September 11, 2026 at 9:12 AM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও পলাতক প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেফতার না করতে পারায় পুলিশের ভূমিকায় ফের অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট । নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে নাম জড়ালেও পুলিশ এখনও তাঁর নাগাল পায়নি । অথচ, পুলিশের নাকের ডগায় দিব্যি ঘুরছেন এই আমলা ।
প্রথমে কলকাতা হাইকোর্ট, পরে সুপ্রিম কোর্ট প্রশান্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছিল । কিন্তু তিনি এখনও আত্মসমর্পণ করেননি । পরে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে গ্রেফতার হন নিউটাউনেই । কিন্তু জামিনে ছাড়া পেয়ে যান । তাঁকে গ্রেফতার করতে না পারার রহস্য উদঘাটন করতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিল একটি বেসরকারি সংগঠন । সেই মামলাটি বৃহস্পতিবার শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে উঠলে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, "একজন সরকারি অফিসার বেপাত্তা, অথচ সরকারি কোষাগার থেকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে ! তিনি আদালতে সাপ্লিমেন্টারি হলফনামা দেবেন বলে আর্জি জানাচ্ছেন ! আশ্চর্য ।"
প্রশান্তকে সুপ্রিম কোর্ট আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও তিনি তা মানেননি । এনিয়ে এদিন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে প্রশান্তর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যকে বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট বেল খারিজ করে দিয়েছিল তো ? সুপ্রিম কোর্টেরও নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন ? খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি তো !"
আবেদনকারী সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদার এদিন আদালতে জানান, পুলিশ খুনের ঘটনার চার্জশিট দিয়েছে ৷ কিন্তু ওঁর নাম চার্জশিটে নেই । এটা বিরলের মধ্যে বিরলতম ।" এরপরেই প্রশান্তর আইনজীবীর আর্জি, "পাল্টা হলফনামা দিতে চাই । সেই সুযোগ দেওয়া হোক ।"
রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, "সিআইডিকে জুলাই মাসে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে । আমরা খুঁজছি বিডিওকে । একাধিক চার্জশিট পেশ করা হয়েছে, কিন্তু তাতে ওঁর নাম নেই ।"
সব শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, "অপরপক্ষকে নোটিশ দেওয়া হয়নি এখনও ? অভিযুক্তকে খুঁজুন ৷ তিনি তো দেশ থেকে গায়েব হয়ে যাননি !" প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, তিন সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে হবে ।
চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রশান্তকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট । বিচারপতি রাজেশ বিন্দালের বেঞ্চ নির্দেশ দেয় বিধাননগর আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে তাঁকে । তারপর তিনি বিধাননগর আদালতেই জামিনের আবেদন করতে পারবেন । একইসঙ্গে পুলিশও তাঁকে হেফাজতে চেয়ে আবেদন করতে পারবে ।
এর আগে নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে গত 22 ডিসেম্বর 72 ঘণ্টার মধ্যে বিধাননগর অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রশান্তকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রশান্ত । কিন্তু শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরও তিনি আত্মসমর্পণ না করে বহাল তবিয়তে ঘুরছেন ।