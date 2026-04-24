স্পর্শকাতর বুথে কেন সিআরপিএফ মোতায়েন, তৃণমূলের মামলা খারিজ হাইকোর্টে

18 এপ্রিল নির্বাচন কমিশন জানায়, স্পর্শকাতর বুথে সিআরপিএফ মোতায়েন থাকবে৷ এর বিরুদ্ধেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে তৃণমূল৷ সেই মামলা খারিজ করে দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 24, 2026 at 9:42 PM IST

কলকাতা, 24 এপ্রিল: স্পর্শকাতর বুথে সিআরপিএফ মোতায়েন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস৷ কিন্তু মামলাই খারিজ হয়ে গেল৷ ফলে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে মুখ পুড়ল রাজ্যের শাসক দলের৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে যে এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকবে৷

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে গত 18 এপ্রিল একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়৷ সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে এবার বিধানসভা নির্বাচনে স্পর্শকাতর বুথে সিআরপিএফ মোতায়েন থাকবে। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল কংগ্রেস৷ শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়৷

শুনানিতে তৃণমূল দাবি করে, কেন্দ্রীয় সাতটি আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছে সিএপিএফ (সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স)। তার মধ্যে বিএসএফ, আইটিবিপি, সিআইএসএফ, সিআরপিএফ-এর মতো বাহিনী রয়েছে। অথচ শুধু বেছে বেছে সিআরপিএফ-কে বুথে মোতায়ন করা হয়েছে।

তৃণমূলের আরও বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের ম্যানুয়াল অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বুথে স্থানীয় পুলিশেরও থাকার কথা। অথচ পুলিশকে বুথের ভিতরে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বুথের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় থাকার কথা। সেখানে গোটা বুথে তাদের অবাধ গতিবিধির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মামলায় আরও অভিযোগ, বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে নিজেদের ম্যানুয়াল মানছে না নির্বাচন কমিশন।

রাজ্যের শাসক দলের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী হোম ডিপার্টমেন্টের অধীন। বিজেপির হাতে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনী স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করবে না বলে মনে করে তৃণমূল কংগ্রেস। চার মাস আগে থেকে স্পর্শকাতর বুথের সমীক্ষা করতে হয়। ক্রিটিকাল পোলিং স্টেশনের সঙ্গেই সিআরপিএফ নিয়োগ করার কথা। কিন্তু বহুক্ষেত্রে স্পর্শকাতর নয়, এমন জায়গাতেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হচ্ছে।

যদিও বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলাটি খারিজ করে দেন৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশে জানিয়েছেন, 2023 সালের নির্বাচন সংক্রান্ত ম্যানুয়াল অনুযায়ী স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত করে সেখানে সিআরপিএফ মোতায়েন করার সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই।সেই কারণেই বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা মামলা খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে। এবং বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে গত 18 এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি বজায় থাকবে।

আরও পড়ুন -

