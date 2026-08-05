চোখের চিকিৎসায় অভিষেকের বিদেশ যাত্রার আবেদন-মামলা খারিজ হাইকোর্টে

চোখের চিকিৎসায় অভিষেকের বিদেশ যাত্রার আবেদন-মামলা খারিজ হাইকোর্টে
অভিষেককে চোখের চিকিৎসার বিষয়ে জানতে এসএসকেএম হাসপাতালে যেতে পরামর্শ দিয়েছিল আদালত ৷ কিন্তু তিনি না করতে চাননি ৷
Published : August 5, 2026 at 12:09 PM IST
কলকাতা, 5 অগস্ট: চোখের চিকিৎসার জন্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ যাত্রার আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ অভিষেককে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি ৷ কিন্তু তৃণমূল সাংসদের আইনজীবী তাতে না করে দিয়েছেন ৷ এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক থানায় একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁর বিদেশে যাওয়ার অনুমতির আবেদন বাতিল করেছেন ৷
জুন মাসের 23 তারিখে অভিষেক চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চাওয়ার আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ এর আগে গত 20 জুলাই সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ তাঁর বিদেশ যাত্রার আবেদনে সাড়া দেননি ৷ বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, "আমাদের রাজ্যে এত ভালো ভালো চোখের ক্লিনিক রয়েছে । আগে তদন্তে সহযোগিতা করুন । প্রয়োজনে এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হবে ৷ এই সমস্যার চিকিৎসা এখানে সম্ভব কি না জানার চেষ্টা হবে ।" তখন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, "বিচারপতি কৌশিক চন্দও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তদন্তে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন ।"
সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে জুলাই মাসের শেষে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গত 3 অগস্ট মামলাটি হাইকোর্টে ফিরিয়ে দেয় দেশের শীর্ষ আদালত ৷
এই মামলায় এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, আদালত বিশেষজ্ঞ নয় ৷ সেই জন্য অভিষেককে এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষুবিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে হাজির হতে বলা হয়েছিল ৷ আদৌ বিদেশ গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে, নাকি এখানেই চিকিৎসা করা সম্ভব, তা জানার জন্য ৷ কারণ, এই পরিস্থিতিতে তাঁর চিকিৎসাই মূল বিষয় ৷
এদিকে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর বক্তব্য, চিকিৎসা আগে থেকেই বিদেশে হচ্ছে ৷ তাই তিনি বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চান ৷ এই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও বিচারাধীন রয়েছে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুরক্ষাকবচ দিয়েছে আদালত ৷
এদিকে হাইকোর্টে একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে ৷ কিন্তু তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে যেতে চাইছেন না ৷ তিনি যদি হাজির হতেন, তাহলে মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত ৷ সেই জন্য আবেদন বাতিল করা হচ্ছে ৷
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী রেবেকা জন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাংসদ ৷ তাঁর পাসপোর্ট রয়েছে ৷ তিনি গত 2023 থেকে 2025 সালের মধ্যে অন্তত 12 বার বিদেশে গিয়েছেন ৷ গত বছর কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পর তিনি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসাবে একাধিক দেশেও গিয়েছেন ৷ তাঁর দুই সন্তান, স্ত্রী এখানে রয়েছেন ৷ প্রয়োজনে তাঁর সমস্ত গতিবিধি যাচাই করে দেখা যেতে পারে ৷ তিনি অল্প সময়ের জন্য (তিন সপ্তাহের) চোখের চিকিৎসা করাতে বিদেশে যেতে চান ৷
আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন, "জুন মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসক জানিয়েছেন, তাঁর বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করানো প্রয়োজন ৷ এর আগে 2023 সালের 20 জুলাই সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল ৷ একই রকমভাবে অনুমতি দেওয়া হোক ৷"
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: এই মুহূর্তে আদালত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিতে পারবে না ৷ প্রয়োজনে আগামীকাল এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষুবিভাগের প্রধানকে তিন সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে কমিটি গঠন করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার বেলা 2টোর সময় অভিষেক এসএসকেএম হাসপাতালে যাবেন ৷ তাঁর চোখের পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেবে এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান ৷ সেই রিপোর্ট দেখার পর, আদালত যদি মনে করে এ দেশে তাঁর চোখের পরীক্ষা সম্ভব নয়, তাহলে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেবে ৷
অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বর্তমানে একাধিক ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন ৷ বিধাননগর সাইবার থানার মামলা ছাড়াও আরও 15 টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে ৷ তার মধ্যে পাঁচটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ কালীতলা থানার মামলা, বিষ্ণুপুর থানার দু'টি মামলা এবং হেয়ার স্ট্রিট থানা ও ভবানীপুর থানার মামলায় তাঁকে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ আবেদনে যে মেডিক্যাল নথি দেওয়া হয়েছে, সেখানে জরুরিভিত্তিতে চিকিৎসা করাতে হবে এ রকম কোথাও বলা নেই ৷
বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগকারীর পক্ষে আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়: 4 জুন চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিতে যে চিকিৎসক চিকিৎসা করেছেন তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করা নেই নথিতে ৷ সেই জন্য তাঁকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় ৷
আইনজীবী রেবেকা জন: ডাক্তারের সমস্ত নথি দেওয়া হয়েছে মামলার সঙ্গে । জন হপকিনস মেডিসিন হাসপাতালের চিকিৎসক তিনি ৷ তাঁর সমস্ত নথি দেওয়া রয়েছে ৷ অভিষেক এসএসকেএম হাসপাতালে যাবেন না ৷ তার বাঁ চোখের চিকিৎসা এখানে সম্ভব নয় বলেই আগেও আমরা বিদেশে চিকিৎসা করিয়েছি ৷ অল্প সময়ের জন্য বিদেশ যাত্রার অনুমতি দেওয়া হোক ৷ অন্য কোনও মামলায় তাঁর বিদেশ যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা নেই ৷ শুধুমাত্র এই মামলাতেই তাঁর বিদেশ যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আছে ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: শুধু বিধাননগর সাইবার থানার মামলাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে আরও একাধিক মামলা রয়েছে ৷
আইনজীবী রেবেকা জন: একজন ভারতীয় নাগরিকের অধিকার আছে তিনি যেখানে খুশি চিকিৎসা করাতে পারেন ৷ এটা তাঁর পছন্দ ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: কিন্তু পরিস্থিতি দেখে আদালত বিচার করবে ৷ পাশাপাশি, এর আগে তিনি কণ্ঠস্বরের নমুনা প্রদান করতে যাওয়ার নির্দেশ দু'বার পালন করেননি ৷