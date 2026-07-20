দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলা, কালীঘাট তৃণমূলের আবেদন খারিজ হাইকোর্টের
ইডি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷ পরবর্তী শুনানি 26 সেপ্টেম্বর ৷
Published : July 20, 2026 at 11:34 AM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা কালীঘাট তৃণমূলের । ইডি তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছিল ৷ কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার পদক্ষেপের বিরোধিতা করে আদালতে আবেদন করেছিল তৃণমূল ৷ সেই আবেদন আর্জি খারিজ করল হাইকোর্ট ।
সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানিয়ে দিলেন, এই মুহূর্তে ইডির ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট নিয়ে আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না । তৃণমূল কংগ্রেস ও ইডিকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাও। 26 অগস্ট বুধবার ফের এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৷
উল্লেখ্য, এর আগে গত 9 জুলাই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের যে তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছিল তাতে লেনদেন চালু করতে হবে ৷ প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিদিনের খরচ দেখার দায়িত্ব দিয়েছিল হাইকোর্ট । চেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দু'জন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষরের ভিত্তিতে টাকা খরচের অনুমতি দেবেন তিনি। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ভট্টাচার্য ।
এরপরই কালীঘাট তৃণমূল বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর্জি জানায় যাতে ইডির ফ্রিজ করা তিনটি অ্যাকাউন্ট চালু করার নির্দেশ দেয় আদালত । বিচারপতি মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন । আজ তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের আবেদন খারিজ করেছেন ।
8 জুলাই বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে ইডি ৷ তথ্য দিয়ে তারা জানায়, আর্থিক তছরুপ বিরোধী আইনের (পিএমএলএ) আওতায় তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে ৷ ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে দলের 440 কোটি টাকা জমা ছিল ৷ তহবিল তছরুপের অভিযোগে তল্লাশি অভিযান চালানোর পরই তারা এই সিদ্ধান্ত নেয় ৷
ইডি-র তরফে এই নিয়ে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয় যে, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-র 17(1এ) ধারার অধীনে এই আদেশগুলো জারি করা হয়েছে । এই ধারা ইডি-র একজন আধিকারিককে কোনও সম্পদ (যেমন—ব্যাঙ্কে জমা অর্থ) ফ্রিজ করার ক্ষমতা দেয় ৷ সেই সম্পত্তি যদি সরাসরি বাজেয়াপ্ত করা বাস্তবসম্মত না হয়, অথচ ওই সম্পদের হস্তান্তর বা অন্য কোনও ধরনের লেনদেন বন্ধ করা জরুরি হয়, তখন তা ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ এক্ষেত্রেও সেটাই করা হয়েছে ৷ এই ধরনের আদেশকে পিএমএলএ-র অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির তরফে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনুমোদন করতে হয় ।
ইডির প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, 2023 সালের এপ্রিল থেকে 2026 সালের জুন মাসের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে 'কেয়ারওয়েল অ্যাভিয়েশন' এবং এর সংশ্লিষ্ট একটি সংস্থায় প্রায় 160 কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছিল । কেয়ারওয়েল অ্যাভিয়েশন 2023-2026 সময়কালে 82.96 কোটি টাকা সদ্য গঠিত একটি সংশ্লিষ্ট সংস্থায় স্থানান্তর করেছিল ৷ এই অর্থ 'এমব্রায়ার লিগ্যাসি 600' বিমান এবং 'অগুস্তা 109 গ্র্যান্ডনিউ' হেলিকপ্টার কেনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল ।
ইডি জানিয়েছে, ওই কেনাকাটার জন্য 112 কোটি টাকা ব্যবহার করা হয়েছিল । ওই হেলিকপ্টারটি কেনার জন্য 2023 সালে কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ-ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে 17 লক্ষ মার্কিন ডলারের 'অসুরক্ষিত' ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ।
ইডির অভিযোগ, এই দু'টি বিমান তৃণমূলের মূলধন থেকে কেনা হয়েছিল ৷ অথচ তা তৃণমূলকেই 'ভাড়া' দেওয়া হয়েছিল । এরপরে, বিমান ব্যবহারের অজুহাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ হস্তান্তর করা হয় । ইডি জানায়, এই সব লেনদেনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী বা কে সুফল পেয়েছে, তা নিশ্চিত করতে তদন্ত করা হচ্ছে ৷
প্রসঙ্গত, তৃণমূলের তহবিলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তীব্র অভ্যন্তরীণ কোন্দলের আবহে অর্থের উৎস নিয়ে তদন্তের দাবিতে ঘাসফুলের বিদ্রোহী বিধায়কদের অভিযোগের ভিত্তিতে গত মাসেই পুলিশ এই তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডেবিট কার্যক্রম ফ্রিজ করে । যা নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল ৷