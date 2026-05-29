গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে সুজিত, জরুরি শুনানি নয়; মামলা গেল রেগুলার বেঞ্চে

গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে সুজিত, জরুরি শুনানি নয়; মামলা গেল রেগুলার বেঞ্চে
প্রভাবশালী তত্ত্বে সুজিত বসুর গ্রেফতারির বিরুদ্ধে মামলার শুনানি গেল রেগুলার বেঞ্চে ৷ পরের শুনানিতে ইডি-কে নথি পেশের নির্দেশ ৷
Published : May 29, 2026 at 9:19 PM IST
কলকাতা, 29 মে: আদালতে স্বস্তি পেলেন না রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু ৷ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী ৷ যেখানে জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানির আবেদন জানান তিনি ৷ তবে, শুক্রবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল নির্দেশ দিয়েছেন, কলকাতা হাইকোর্টের রেগুলার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে ৷ মামলার শুনানির দিন ইডি-কে উপযুক্ত নথিপত্র পেশ করতে বলা হয়েছে আদালতে ৷
এ দিন সুজিত বসুর পক্ষে আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা আদালতে বলেন, "পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি সুজিত বসুর নাম নেই ৷ তাই গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি আমরা ৷"
অন্যদিকে, অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, "সুজিত বসু প্রভাবশালী ব্যক্তি, প্রচুর প্রমাণ বাইরে রয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থা অনুমান করছে, এই মুহূর্তে তাঁকে ছাড়া হলে, প্রমাণ লোপাটের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই কোনোভাবেই স্বস্তি দেওয়া উচিত হবে না ৷" এই পরিস্থিতিতে আদালত ইডি-র যুক্তিকেই মান্যতা দিয়েছে ৷
ইডি’র পক্ষ থেকে আগেই নিম্ন আদালতে দাবি করা হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে সুজিত বসু পুরসভায় বেআইনি নিয়োগে জড়িত ছিলেন ৷ দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানকে 40 জনের নাম সুপারিশ করেছিলেন ৷ আরও একাধিক ব্যক্তির নাম সুপারিশ করা হয় ৷ সেখানে মোট সংখ্যা ছিল 150 ৷ একটি চাইনিজ রেস্তরাঁর অ্যাকাউন্টেও প্রচুর টাকা গিয়েছিল বলে জানিয়েছিল ইডি ৷ এমনকি একটি ধাবার অ্যাকাউন্টেও টাকা ঢোকে বলে অভিযোগ ৷
ইডি-র তদন্তে জানা গিয়েছে, কোভিডের সময় এক কোটির বেশি টাকা গিয়েছে চাইনিজ রেস্তরাঁর অ্যাকাউন্টে ৷ করোনার বিধিনিষেধ লাগু ছিল ওই সময় ৷ এমনকি ধাবা করোনার সময় বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এমনকি সুজিত বসুর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টেও দু’কোটির বেশি টাকা ঢুকেছিল বলে অভিযোগ ৷
এদিন অ্যাডভোকেট জেনারেল সওয়াল করেন, "এখন পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে, প্রভাব কমেছে ৷ তবুও তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলে, প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থেকে যায় ৷ ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হতে পারে ৷ সেটা হলে সত্য চাপা থেকে যাবে ৷ সমস্ত লেনদেন যা হয়েছে প্রত্যেকটির এন্টিটি আলাদা ৷ প্রপার লিগ্যাল লিঙ্ক ছাড়া ট্রানজাকশন হয়েছে ৷ টাকা ও বাড়ির বিনিময়ে চাকরির সুপারিশ করতেন তিনি (সুজিত বসু) ৷ কেস ডায়রিও আমাদের কাছে আছে ৷"
এডি বলেন, "শুধু এটাই নয়, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ৷ যেখানে অয়ন শীল যুক্ত রয়েছে ৷ 15টি কোম্পানিতে টাকা গিয়েছে ৷ এখানে একাধিক প্রভাবশালী ষড়যন্ত্রকারী আছে ৷ পরিবারের মধ্যে বেআইনি টাকা লেনদেন হদিশ পাওয়া গিয়েছে ৷ ডিজিটাল ডকুমেন্ট ট্যাম্পার করা হয়েছে ৷ তিনি ইনফ্লুয়েনসিয়াল ৷ কোভিডের সময় 1 কোটি 11 লক্ষ টাকা তাঁর রেস্টুরেন্টে পাওয়া গিয়েছিল ৷ দু’টি রেস্তরাঁর মধ্যে হিউজ ক্যাশের লেনদেন হয়েছে ৷ কখনও 68 লাখ, তো কখনও 1.25 কোটি ৷ এখন জামিন হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে ৷"
অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য শোনার পর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল নির্দেশ দেন, "কলকাতা হাইকোর্টের রেগুলার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে ৷ ওইদিন ইডি-কে উপযুক্ত নথিপত্র পেশ করতে হবে ৷" উল্লেখ্য, পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন সুজিত বসু ৷