যাদবপুরে বামেদের বুক স্টল ভাঙায় আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা খারিজ হাইকোর্টের

যাদবপুরে বামেদের বুক স্টল ভাঙায় আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা খারিজ হাইকোর্টের
CPI(M) Book Stall Vandalisation: যাদবপুরে বামেদের বুক স্টল ভাঙায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা হয়েছিল ৷ তা খারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : October 20, 2026 at 4:14 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: যাদবপুরে বামেদের বুক স্টল বুলডোজার দিয়ে ভাঙার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা মামলা খারিজ করল পুজো অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চ ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি পার্থপ্রতিম রায়ের বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছে, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে বুক স্টল সংক্রান্ত একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে ৷ সেই মামলার আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে ফের শুনানি হবে ৷ সেই জন্য আপাতত এই মামলা খারিজ করেছেন বিচারপতি ৷
যাদবপুরে বুলডোজার দিয়ে বামেদের বুকস্টল ভাঙা নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের গত পরশুদিন দায়ের হয় মামলা ৷ বিচারপতি পার্থপ্রতিম রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাদবপুর এরিয়া জেলা কমিটির বামেদের পক্ষ থেকে এই মামলা দায়ের করা হয় ৷ মূলত স্টল ভাঙায় যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতিপূরণের দাবিতে দায়ের হয় মামলা ৷ পাশাপাশি, কোনো প্রশাসনিক নির্দেশ ছাড়াই যেভাবে পুলিশের সহযোগিতায় এই কাজ করা হচ্ছে, তাতে মানুষের মত প্রকাশ ও প্রচারের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয় ৷
এদিন মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে বিচারপতি পার্থপ্রতিম রায় জানান, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ষষ্ঠীর দিন বনগাঁর বুক স্টল নিয়ে নির্দেশে জানিয়েছেন, অনুমতি ছাড়া এই ধরনের স্টল বসতে পারে না ৷ যাদের অনুমতি নেই, প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয় সব স্টল তুলে দিতে। একইসঙ্গে বলা হয়, মামলাটি আগামী বছর জানুয়ারি মাসে শুনানি করা হবে ৷ সেজন্য আপাতত এই মামলা খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি পার্থপ্রতিম রায় ।
মামলাকারীদের পক্ষে জানানো হয়, কয়েক দশক ধরে যাদবপুরের নির্দিষ্ট জায়গায় এই বইয়ের স্টল করা হয়। চলতি বছরের জন্য গত 20 সেপ্টেম্বর যাদবপুর থানাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল 13-22 অক্টোবর পর্যন্ত পুজো উপলক্ষে সকাল 10 টা থেকে রাত 10 টা পর্যন্ত প্রতিদিন 20/16 ফুটের স্টল করা হবে বই বিক্রির জন্য ৷ এমনকী পুরসভাকে লিখিত চিঠি দিয়ে জানানো হলেও পুলিশ দিয়ে স্টল ভাঙা হয় ৷
এর আগে বনগাঁ যশোর রোডে বইয়ের স্টল করার ব্যাপারে শেষ মুহূর্তে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন ৷ সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের যাদবপুরের মামলা খারিজ করেছে হাইকোর্ট ৷