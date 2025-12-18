ETV Bharat / state

হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতায় মামলা ফের খারিজ হাইকোর্টে

সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ নির্মাণের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ মামলা খারিজ করল আদালত ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: ফের খারিজ হল বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা ৷ বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চ এই জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে ৷

বেঞ্চের বক্তব্য, "মামলাকারী আদালতের কাছে 'বাবরি মসজিদ' নির্মাণ বন্ধ করার যে আর্জি জানিয়েছেন, সেই আর্জি আইনত আদালতে জানানো যায় না ৷ তা আইনসঙ্গত নয় ৷ সেই জন্য মামলা খারিজ করা হচ্ছে ৷"

আইনজীবীরা জানালেন, হুমায়ুন কবির একটা ব্যাক্তিগত সম্পত্তির উপর এই মসজিদ নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছেন। এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে রাজ্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করা যেতে পারে। কিন্তু সরাসরি আদালতে এই আবেদন করা যায়না।যেহেতু সরকারি সম্পত্তিতে এই নির্মাণ হচ্ছে না, তার জন্য আদালত সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

মামলাকারীর অভিযোগ, হুমায়ুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন ৷ কিন্তু এর জন্য জেলা প্রশাসনের থেকে অনুমতি নেননি ৷ তাই আদালত অবিলম্বে এই নির্মাণ বন্ধ করার নির্দেশ দিক ৷ এদিকে আদালতের বক্তব্য, মামলাকারীর আবেদনে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে ৷

মুর্শিদাবাদ তৃণমূলের প্রাক্তন এই নেতা বারবার বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে মন্তব্য় করছিলেন ৷ এই আবহে গত 4 ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে তিনি ফোনে জানতে পারেন, তাঁকে সাসপেন্ড করেছে শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ এই পরিস্থিতিতে ঘোষণার সুরে হুমায়ুন জানান, 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন ৷

এই আবহে এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে, এই আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ 5 ডিসেম্বর, বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের আগের দিন এই মামলাটি খারিজ করে দেয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ ৷

রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন ৷ পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ এর সঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও জানানো হয়, ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে অশান্তির পর মুর্শিদাবাদে 19 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী কয়েক মাস ধরে মোতায়েন রাখা হয়েছে ৷ ওই মামলায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে মামলা খারিজ করে দিয়েছিলেন ৷ এবারও বাবরি মসজিদ নিয়ে মামলা খারিজ হল ৷

